Con miedo pero afortunada de recibir vacuna anti Covid: enfermera

CHILPANCINGO, Gro., 13 de enero de 2021.- La enferma Yadira, recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid 19 a las 10:13 horas de este miércoles. Después de recibirla compartió su experiencia sobre el proceso de vacunación.



La citaron a las ocho de la mañana en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón. Fue un trámite largo y un tanto tedioso, posiblemente por ser algo nuevo, indicó.



Los trabajadores de salud, esperaron 30 minutos después de la vacunación como forma preventiva en caso de experimentar alguna reacción, aunque en los hechos, estarán sujetos a un periodo de observación en las 48 horas siguientes.



Al salir del hospital, señaló que se sentía segura y hasta el momento no había experimentado ningún síntoma secundario, aunque posiblemente podría registrar en las próximas horas dolor de cabeza, diarrea, y fiebre superior a los 38 grados.



Expresó que, se sentía afortunada por ser una de las primeras enfermeras en recibir la vacuna, aunque recalcó que al principio tuvo miedo de cuáles serían las reacciones en su cuerpo.



’Me siento afortunada, de verdad que al principio pues si se siente miedo porque no sabes cómo va a reaccionar todo eso, cómo va a reaccionar tu cuerpo, pero pues si estamos en primer nivel y estamos subiendo con los pacientes covid y pues ya no es tanto de que quieras o no, es de que tienes que aplicártela por tus seguridad y por tu familia’, expresó.



Por otra parte, fue contundente al asegurar que en las pláticas entre sus compañeras enfermeras, muchas coinciden que ya quisieran que esta pandemia terminara. Señaló que antes de diciembre, había un ánimo de esperanza dado que las hospitalizaciones se habían mantenido a la baja, y ahora, otra vez se registraba un repunte en el número de pacientes.



Ahora, en el inicio del año el área covid se encuentra saturada, sin camas ni ventiladores disponibles, por lo que sugiere a la población seguir adoptando las medidas sanitarias.

Fuente: Quadratín