Con millonarias ganancias y sin pausar operaciones, aún así bancos recortan sus nóminas

En México operan los bancos comerciales más importantes del mundo; en términos de rentabilidad, se encuentra en el top 5 para las tres instituciones financieras más grandes en capitales y durante la pandemia provocada por COVID, no interrumpieron sus actividades por tratarse de una actividad esencial: nada de eso evitó que recortaran personal a la mínima provocación económica.



A pesar de laborar en uno de los sectores con mayor solidez financiera frente a la pandemia del Covid-19, los trabajadores del sistema bancario no han sido inmunes a la crisis de empleo que enfrentan millones de mexicanos.



A finales de abril, el primer mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia que obligó a la suspensión temporal de actividades no esenciales, los 51 bancos comerciales que operan en el país contaban con 258 mil 257 personas contratadas por la propia institución o mediante subcontratación, una disminución de 9 mil 117 plazas con relación a marzo.



Se trata de la mayor salida de personal bancario de los últimos cinco años, desde abril de 2015, cuando la plantilla se achicó en 10 mil 700 puestos de trabajo, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



Al preguntarle por los trabajadores del sector, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que se mantienen sólidamente en sus puestos.



"Como somos una industria esencial, hemos tenido que mantener a todo mundo haciendo frente a la demanda que tenemos en medio de la pandemia. No hemos dejado de estar al frente en atención en sucursales, en centros telefónicos, a través de redes sociales y mediante páginas web", dijo.



Sin embargo, la CNBV reporta que 23 bancos privados redujeron su nómina durante abril, 17 la ampliaron en al menos una plaza, nueve la dejaron sin cambio y dos no dieron información.



Con el total de su nómina contratada directamente y la cuarta mayor plantilla del sistema, CitiBanamex fue la firma donde más salió personal, con 7 mil 334 puestos.



Azteca fue el segundo banco, con 806 plazas menos, cuya totalidad de trabajadores están contratados por terceros.