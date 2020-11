Con motivo el Día Latino de Hipertensión Arterial Pulmonar se llevó a cabo Foro Virtual en el Senado de la República

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 25, NOVIEMBRE, 2020, 13:28 hrs.

HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR

HAP MEXICO

SALUD







Con motivo del Día Latino de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), e Hipertensión Pulmonar (HP), se llevó a cabo un Foro Virtual desde el Senado de la República, con el tema ’Retos y Oportunidades’ de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), con la participación de especialistas en esta enfermedad desconocida, rara y catastrófica.



Con la participación, de México:

Dr. Tomás Pulido Zamudio, neumólogo especialista en enfermedades de la Hipertensión Pulmonar; de España: Dra. Pilar Escribano, cardióloga clínica en la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital Universitario, 12 de octubre en Madrid, España; de Colombia: Dr. Diego Fernando Gil Cardozo, presidente de la Junta directiva en Federación Colombiana de enfermedades raras, con especialidad en Hipertensión Pulmonar y fundador de la Asociación Tejido Azul.



El Dr. Pulido Zamudio en su exposición afirmo, al hablar de los Retos y Oportunidades en el Sistema Mexicano para lograr la asistencia integral de los pacientes con HP, urge el apoyo para contar con los medicamentos, así como la creación de más centros de referencia para la HP para lograr un diagnóstico temprano, hizo un llamado al Senado de la República para implementar acciones a fondo contra las enfermedades raras.



Al describir la enfermedad de HP el Dr. Pulido Zamudio afirmó, lo importante de esta enfermedad HP en general se puede permitir por el balance entre sustancias que cierran las arterias, es decir generalmente van a tener un aumento en sustancias que cierran las arterias y una disminución que abren las arterias y es cuando aparece el principio de HAP.



El Dr. Pulido Zamudio, interrogó, porqué es tan importante entender esta enfermedad tan rara, si nos fijamos la Hipertensión Arterial Pulmonar y la Epática y la HP asociada a otras enfermedades, llevan un tratamiento prácticamente en dos grupos, del grupo 1 de HP, incluso cáncer de próstata, cáncer de mama y aquellos pacientes que tienen cáncer de colon o cáncer cervicuterino, lo importante de esta enfermedad es que si no se atiende a tiempo es fatal porque la enfermedad siempre progresa.



Porqué es importante atenderse la HAP a tiempo, porque pueden aparecer en enfermedades cardiopulmonares, falta de aire, dolor en de piernas, desmayos y síncopes, la HAP se presenta en varios momentos de la vida humana, por eso debemos pensar en esta enfermedad que nos han diagnosticado los médicos, lo importante es pensar en la enfermedad, en base a de datos clínicos del paciente como es el electrocardiograma y un estudio básico y un ultra sonido del corazón.



EN MEXICO FALTAN MEDICOS ESPECIALISTAS EN HP



Ahora bien que pasa en México, estos son datos del registro de Hipertensión Pulmonar, es un registro que está por publicarse, por ejemplo se escogieron 23 centros, de ellos, están distribuidos en el centro de la República, y en estos es donde sabemos que hay médicos interesados en HP, y en algunos de estos estados son centros de referencia, como podría ser Monterrey, podría ser en la CDMX donde tenemos 2 o 3 centros de referencia, lo importante es que el registro indica que al principio eran aproximadamente mil pacientes concentrémonos en pacientes de HP, 738 pacientes, de los cuales el 84% eran adultos y el 15% eran niños, y si ustedes se fijan en las causas ya de HAP, la mayoría el 41.2% son cardiopatías congénitas, es decir niños que nacen con un erificio en el corazón, se diagnostican a tiempo y empiezan a crecer y es cuando aparece la HAP, obviamente los niños de esta característica son del 74%, y el segundo lugar de HP y epática es lo que vemos aquí en el Instituto, junto con las cardiopatías congénitas.



JOVENES QUE ASISTEN A CONSULTA CON HP



Ahora bien, a diferencias de registros de otros países, la edad nosotros vemos pacientes jóvenes, el promedio de edad es de 41 años, en los niños es de 8 años, la mayoría son mujeres el 81%, en cuanto a la población adulta, casi el 50% de niños, pero lo que es importante es que al menos en este registro la mayoría de las pacientes están en las clases funcionales, 1 y 2.



¿QUÉ PASA CON LOS MEDICAMENTOS EN MÉXICO?



En Europa hay 11 medicamentos aprobados para HP, qué pasa en México, registrados por Cofepris se tienen 9 medicamentos con Cuadro Básico, tenemos 6 medicamentos, qué pasa con la Secretaría de Salud, tenemos 3 medicamentos, y si nos vamos al IMSS, únicamente tienen SInedafil y Bocental que al parecer está listo para su compra, esto quiere decir que tenemos una limitación muy importante en cuanto a medicamentos.



Otro punto es que, también tenemos limitación en hospitales para atender la HP, necesito apoyo sicológico, necesito apoyo del gobierno y apoyo de trabajo social, y es algo que junto con la Asociación de Pacientes lo hemos comentado en algunas reuniones, el apoyo del gobierno nos ayuda desarrollar políticas públicas, una mayor difusión de esta enfermedad, podemos tener estadísticas más confiables, un banco de datos nacional que siempre es importante y sobre todo tener los procesos necesarios para poder evaluar a los pacientes con HP.



En momento, la Dra. Pilar Escribano, al exponer su mensaje de la enfermedad de HP, por ser uno de los padecimientos que silenciosamente sufre una parte del planeta, denunció que a pesar de la gravedad de HP en México aún no hay suficientes fármacos, ni tratamientos necesarios para luchar contra este padecimiento.



Asimismo, afirmó que todos los países están hermandados en la lucha contra esta terrible enfermedad, ayudarnos nos puede llevar a entender cómo combatirla y cuáles han sido las recetas que se han seguido en las diferentes naciones, en el mundo vemos que las causas más comunes son las que acompañan a los padecimientos del corazón y en enfermedades respiratorias, en su conjunto, señaló.



Por su parte el Dr. Diego Fernando Gil Cardozo, hizo un exhorto a los representantes gubernamentales a elevar la eficacia de diagnósticos, suprimir trámites que puedan representar barreras para acceder o continuar con terapias, así como fortalecer y aplicar la gama de tratamientos, para las enfermedades de HP.



Enfatizó que es necesario promover las especializaciones de los profesionales de la salud, apostar a la investigación y divulgar información sobre esta enfermedad con el apoyo de diferentes órdenes de gobierno, a fin de que exista conciencia social y sobre todo sensibilidad sobre la HP.



El Dr. Gil Cardozo, pidió incluir a las Asociaciones Civiles a los procesos de tratamiento de decisiones, por éstas quienes son las que dan las primeras atenciones y acompañamiento a pacientes con esta enfermedad.



En su intervención el Dr. Pablo Trejo Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), y paciente de HP, apostó por el diagnóstico y la prevención, para evitar escenarios catastróficos que nos conllevan a que los médicos nos diagnostiquen medicamentos de altos costos y escasos en México, por lo que se hace un exhorto a la Secretaría de Salud que en su Cuadro Básico incluya medicamentos que estén al alcance de los enfermos con Hipertensión Pulmonar.



Ya que un paciente con HP, si no recibe atención a tiempo con sus medicamentos diagnosticados por su médico, entre más tarda en recibirlos, avanza la enfermedad.



MENSAJE DE LA SENADORA NESTORA SALGADO



La Legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, Nestora Salgado García, precisó que se debe trabajar para que las Políticas Públicas nos ofrezcan diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, para generar desde el poder legislativo y con la sociedad civil con normatividad que permita atender a las personas con Hipertensión Pulmonar.



Recordó que en la próxima reunión de la Comisión de Estudios Legislativos se tomará el Tema para declarar el 5 de mayo de cada año, ’Día Nacional Contra la Hipertensión Pulmonar.



A la vez señaló que el jueves próximo se presentará junto con la HAP México, un punto de acuerdo para esta enfermedad, y para sumar voluntades, tomar medidas para que los pacientes con HP, encuentren tratamientos necesarios, porque es tiempo de fortalecer el Sistema de Salud, precisó.