Con o sin cambio de color en semáforo, no cambia Hoy No Circula en Hidalgo

Fue a partir del viernes 6 de julio que anunció la Secretaría de Salud federal que Hidalgo se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico, por lo que podrán retomar actividades laborales no esenciales con sus respectivas limitantes, sin embargo el programa Hoy no circula continuará manejándose hasta que finalice la fase 3.



El gobierno hidalguense informó que el Hoy no circula, que entró en vigor el 4 de mayo, se mantiene vigente hasta que las autoridades competentes declaren concluida la fase 3 de la emergencia sanitaria.



El Hoy no circula ha sido aplicado como medida preventiva para evitar el contagio, teniendo que recurrir los conductores al transporte público. El programa contempla excepciones.

El programa Hoy No Circula Sanitario contempla excepciones.



Si todos ponemos de nuestra parte, pronto saldremos de esta contingencia sanitaria.#OperativoEscudo pic.twitter.com/9zdMqY0axK — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) June 25, 2020



El gobernador Omar Fayad Meneses dio a conocer cinco acciones que deberán adoptar los ciudadanos del 6 al 12 de julio.



Los sectores esenciales podrán aumentar sus actividades y deberán favorecer el trabajo desde casa.



La segunda refiere a que los no primordiales retomarán sus labores progresivamente, además de que su personal no deberá rebasar el 30 por ciento de la plantilla total, efectuando acciones de protección tanto personales como colectivas.



El tercer punto es que los aforos se mantendrán en 30 por ciento en hoteles, restaurantes, salones de belleza y barberías y asistencia social, además de gimnasios, cines, plazas comerciales, templos, bancos, pequeños comercios, balnearios, albercas y mercados.



Además, los supermercados tendrán un aforo de hasta 50 puntos porcentuales, permitiendo la entrada a una sola persona por familia; y la quinta medida es que los bares, discotecas y centros recreativos continuarán cerrados por disposición federal. Lourdes Naranjo | EL INDEPENDIENTE