Con operativo, cierran cientos de negocios no esenciales en Nayarit

Por Norma Cardoso



Luego de que en reiteradas ocasiones las autoridades tanto municipales como estatales, manifestaran que solo tendrán que abrir los negocios que se consideren como esenciales según el Acuerdo publicado el pasado 31 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación, el día de hoy 7 de abril, inició un operativo conjunto donde participan por parte del Ayuntamiento de Tepic, la Dirección de Funcionamiento de Negocios y Sanidad Municipal; por el estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Policía Estatal Preventiva, Protección Civil, así como la Secretaría de Movilidad.



La finalidad fue dar a conocer a quienes tenían abierto sus locales del ramo considerado no esencial que deberían de cerrar; los apercibieron de que, si volvían a abrir, una vez que fueron notificados personalmente, se harían acreedores a una sanción económica. Y para los negocios que son considerados prioritarios o esenciales, los visitaban para comunicarles que deberán contar con las medidas de protección necesarias, como son el cubre bocas, la sana distancia, así como usar el gel antibacterial o lavado de manos.



Las medidas anteriores se están llevando en todo el estado, y es una orden que se deberá acatar por parte de los comerciantes.



La lista de las actividades esenciales y que no serán suspendidas en la contingencia sanitaria son: la rama médica, paramédica y sus áreas administrativas del sector público y privado; seguridad pública y protección ciudadana, procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa federal y estatal. Operación de programas de gobierno.



Los sectores considerados fundamentales para el funcionamiento de la economía son: los financieros, el de recaudación tributaria; distribución y ventas de energéticos, gasolina y gas; generación y distribución de agua potable; industrias de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y ventas de alimentos preparados; servicio de transporte de pasajeros y carga; producción agrícola, pesquera y mensajería; guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de comunicación.



Además, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles) y las actividades cuya suspensión puede tener efectos irreversibles.



Asimismo, se agregan a la lista: los hoteles (solo para personas que necesitan descansar porque van a otro destino), tiendas naturistas, refaccionarias, estacionamientos públicos, ferreterías, lavanderías, papelerías, tlapalerías, aseguradoras, casas de cambio, cajas de ahorro, notarías, cerrajerías, talleres mecánicos, grúas, taller de bicicletas, taller de electrodomésticos, veterinarias, fumigaciones, entre otros.