Con Pablo Amílcar Sandoval, tendremos al mejor gobernador en la historia de Guerrero, aseguran en Tierra Caliente

Coyuca de Catalán, Gro., 28 de noviembre de 2020.- Con un llamado a la unidad y al trabajo para devolver a la Tierra Caliente su grandeza y potencializarla como una zona económica importante de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros afirmó que se tiene que acabar esa etapa en la que el gobierno del estado se transformaba en una fábrica de ricos.



Durante una visita a Coyuca de Catalán, cobijado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Jesús Villanueva Vega, los diputados locales, Moisés Reyes Sandoval, -con licencia- Saida Reyes Iruegas, el diputado federal, Víctor Mojica Wences y diversos liderazgos, el ex delegado federal reprochó que gobiernos anteriores solo se hacían ricos ellos, dejando más pobres a los pobres.



"Solo ellos se hacen ricos y el gobierno se ve transformado en una fábrica de ricos y todos los demás con hambre; lo que queremos es que no se repitan esas historias ofensivas y que dejen de robarse el dinero", señaló ante los calentanos que lo recibieron con la calidez que los caracteriza.



Sandoval Ballesteros convocó a los presentes a apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación que se caracteriza por hacer llegar el dinero directo a las comunidades, el cual es en beneficio de la gente que verdaderamente lo necesita y a luchar como se hizo en la independencia o en la revolución, pero está vez sin armas, sino con conciencia para mejorar nuestras condiciones y las condiciones de las próximas generaciones.



Recordó que ha estado recorriendo el estado durante años y afirmó que lo seguirá haciendo en cualquier escenario, "yo creo que la política se nutre precisamente de éste intercambio con la gente, poder estar con la gente y no estar solo en el escritorio, eso es lo que nos enseña el presidente, estar siempre en el territorio y así tendría que ser por todos los que se dedican a la vida pública", enfatizó Sandoval Ballesteros.



"Qué bonito es hablar del presidente López Obrador, pero que bonito se va a escuchar hablar de nuestro gobernador, lo vamos a gritar tendremos el mejor gobernador de la historia de Guerrero en Pablo Amílcar Sandoval, vamos hasta la Victoria’, dijo una mujer que se paró de su silla para pedir el uso de la palabra en estos diálogos que encabeza Sandoval Ballesteros por todo Guerrero.



’Maestro Pablo Amílcar, me motivan sus palabras, la invitación que usted nos hace que tenemos que organizarnos, que nos tenemos que unir todos los de MORENA y lo haremos, primero Dios, con la ayuda de todos nosotros, usted Amílcar será nuestro gobernador, porque llegó la 4T a Guerrero y porque nosotros vamos a luchar porque la 4T esté en Guerrero", puntualizó con un timbre de orgullo.



Dijo que conoce a Pablo Amílcar Sandoval porque viene de una cuna de luchadores, como su abuelo, el doctor, Pablo Sandoval Cruz y también su padre, Pablo Sandoval Ramírez, "ellos le dieron a nuestro amigo esa visión de lucha que él lo llevó a tener esa cercanía con Andrés Manuel y como siempre, del lado del pueblo, del lado correcto", señaló.