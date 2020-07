Con pastel y Mañanitas: así lograron que se repare un bache en la CDMX... un año después

Parece increíble, pero en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, los pobladores decidieron celebrar el primer año de vida de un bache que se encuentra en la colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado.



Fue el pasado 27 de julio cuando, cansados de reportar el hoyo en el pavimento de la Av. Canal de Tezontle, los vecinos se reunieron para celebrar su primer aniversario, y no fue un festejo menor.



Tamales, refrescos, globos, confeti, silbatos, y hasta pastel llevaron para el momento especial, incluso en redes sociales se puede ver la foto de un cartel que dice: ’¡Feliz cumpleaños hoyo de Tezontle!’.



Aunque parece broma, en realidad fue una forma muy original de protestar ante las autoridades para que realicen las reparaciones correspondientes. Según un reportaje emitido por Noticieros Televisa, el bache ya ha sido reportado 14 veces a la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.



El problema del hoyo en la avenida es grave, y aunque los vecinos dicen que no ha causado un accidente mayor, sí ha ocurrido que varios autos se suben a la acera al tratar de esquivarlo. En redes hay pruebas de que las personas lo reportaron.





Luego de la protesta, las autoridades capitalinas informaron que ya están trabajando en la zona para reparar el hoyo. La cuenta de Twitter del Sistema de Aguas de la CDMX dio la información. ’En coordinación con la alcaldía Iztapalapa, se está dando atención a caja de válvulas dañada en la zona. Seguimos informando sobre estos trabajos’. Así que este bache ya no tendrá segundo aniversario.





En la CDMX hay una agencia de gestión urbana que atiende a las personas que sufrieron algún daño en sus vehículos para circular sobre baches, coladeras o zanjas, aunque el tramite puede demorar hasta ocho meses, según reveló Noticieros Televisa.



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó a principios de este año que hay un programa en la Secretaría de Obras y Servicios que cuenta con más 2 mil millones de pesos para de repavimentación y bacheo.