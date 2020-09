CON PROPUESTAS CLARAS Y CONTUNDENTES EN FAVOR DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, ERIKA SAAB LIDERÓ EL DEBATE



• ’El siguiente capítulo en la vida de Orizatlán, debe escribirse con la fuerza transformadora de las mujeres’. Afirma candidata priista.



Con propuestas claras y contundentes, a los ojos de la ciudadanía, Erika Saab Lara lideró el debate de aspirantes a la presidencia municipal de San Felipe Orizatlán.

Con la solidez de la experiencia en el servicio público y el conocimiento de las necesidades en todas las localidades de la demarcación, la candidata del PRI ofreció las respuestas que la población esperaba escuchar y que ha compartido en sus recorridos por el municipio.



En materia de educación, Saab Lara reflexionó que es fundamental para tener mejores niveles de bienestar social, lograr un crecimiento económico con menos desigualdad social, ampliar las oportunidades sobre todo a las y los jóvenes, por lo que planteó promover la cultura y reforzar los valores, impulsar la ciencia, la tecnología, generar proyectos innovadores y fortalecer el espíritu democrático de la población.



La candidata lamentó que a pesar de la importancia que tiene este tema, en el ámbito municipal ha habido una total falta de compromiso y de visión de las administraciones pasadas para fortalecerlo e impulsarlo. ’En mi administración el tema de Educación será prioridad’ puntualizó.



Erika Saab reconoció que es fundamental que las comunidades escolares, que la sociedad en general se sienta segura, tranquila y en paz, por lo que argumentó ’vamos a implementar en coordinación con los comités de padres y madres de familia, personal directivo de las escuelas y policía Municipal, acciones permanentes de seguridad en torno a las escuelas.



Al abordarse en el debate el tema de la salud, la aspirante del Tricolor enfatizó "vamos a fortalecer los Centros de Salud del Municipio, haciendo las gestiones necesarias para que tengan el personal completo, el medicamento y equipo necesario para que puedan dar una atención con calidad y calidez’.



Añadió, ’realizaremos brigadas médicas y odontológicas permanentes en las comunidades más alejadas, donde se entregue de forma gratuita el medicamento necesario para atender las enfermedades más comunes y apoyaremos a las personas de escasos recursos con sus análisis de laboratorio, al tiempo que reactivaremos las casas de salud y a las auxiliares de las comunidades’.



La abanderada priista advirtió que la pandemia de coronavirus ha dejado mensajes muy claros que no pueden soslayarse, por lo que se atenderá de manera puntual y permanente a las personas con problemas de diabetes, hipertensión y enfermedades crónico degenerativas ’además equiparemos y fortaleceremos la Unidad Básica de Rehabilitación y destinaremos vehículos exclusivos para emergencias médicas’ argumentó.



Subrayó que por primera vez en la Presidencia Municipal despachará una oficina de gestión médica, que se dedicará a realizar Convenios de Colaboración con los Hospitales Públicos de la Región y del estado, para que la atención a los pacientes del municipio sean oportuna y adecuadamente atendidos., así como gestionar brigadas Médicas de Alta Especialidad y vincularse con organizaciones y fundaciones que colaboren para tener en el municipio servicios de salud de alta calidad.



Erika Saab se dirigió respetuosa y cordialmente a la ciudadanía. ’Quiero decirles por qué quiero ser Presidenta Municipal, porque soy una mujer que tiene vocación de Servicio, tengo más de 20 años de experiencia en la Administración Pública y quiero fijar un rumbo con honestidad, con responsabilidad, con claridad, con experiencia y con la firmeza de una mujer trabajadora’.



Agregó ’conozco mi Municipio y la gente me conoce, lo he recorrido desde hace muchos años y he trabajado de cerca con ustedes, tengo la convicción de que el siguiente capítulo en la vida de Orizatlán, debe escribirse con la fuerza transformadora de las mujeres. Soy de Orizatlán, estas son mis raíces, amo mi tierra y me siento muy orgullosa de ser orizatlense, soy una mujer de palabra y tengan la certeza de que no le voy a fallar’.



De cara a la ciudadanía a través de medios virtuales destacó ’Por todo esto te pido que el próximo 18 de octubre me des la oportunidad de servir y servirle bien a San Felipe, que con tu voto me des la oportunidad de demostrar que las mujeres también podemos. Te invito a votar por el PRI, a votar por Erika Saab, porque a Hidalgo nada lo detiene y San Felipe Orizatlán no se va a quedar atrás’.