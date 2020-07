Con puño cerrado y alto, Hamilton celebra conquista del GP de Estiria

+Como el domingo pasado, pilotos portaron camisetas negras con la frase ’Acaben el Racismo’



+La mayoría se arrodilló poco antes de entonarse el himno previo a la salida de la carrera en Austria



+El mexicano Checo Pérez termina en sexto lugar y es nombrado mejor piloto de la carrera



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Con el puño cerrado y alto, Lewis Hamilton celebró su triunfo en el Gran Premio de Estiria, en Spielberg, Austria, –número 85 de su palmarés, a seis del récord de Michael Schumacher– en la Fórmula 1. Jornada donde el mexicano Sergio Pérez remontó y concluyó sexto para ser nombrado el mejor piloto de la carrera.



El británico venía de obtener la 89 pole en una pista mojada, extendiendo su marca.



Ayer dominó de principio a fin para llevarse la victoria con una diferencia de 13.7 segundos sobre el Mercedes de su compañero Valtteri Bottas y 33.7 por delante del Red Bull de Max Verstappen.



Según el diario El Economista, Hamilton señaló que sus planes para honrar a Colin Kaepernick –jugador de la NFL, que se hincaba en 2017 durante el himno nacional de Estados Unidos, en protesta por la brutalidad policiaca contra la comunidad afrodescendiente y desde entonces no juega– en la defensa de la igualdad racial fueron ’silenciados’ por los oficiales de la F1, ya que planeaba usar un casco rojo como símbolo contra la discriminación.



Además de que ha expresado que no mostró apoyo oportuno cuando Colin iniciaba con su protesta.



’Desde el exterior, alguien en los Estados Unidos que era muy alto, me aconsejaron que no era el momento para hacerlo y que habrían consecuencias para mí si lo hacía. Todavía tengo ese casco que hice para Colin’, dijo el corredor, según el diario especializado.



Hamilton reiteró que continuará enfocándose en la lucha por la igualdad racial.



’Fue alentador ver al menos uno de los equipos que se arrodillaba (el fin de semana pasado en Austria). Creo que fue Red Bull, uno de los autos del equipo se había arrodillado. Tenemos que seguir utilizando el momento para presionar por el cambio. Eso no va a cambiar en solo un par de semanas. Haré todo lo posible’, agregó, de acuerdo con la publicación.



Sana distancia



Debido al distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus, los pilotos en el podio recibieron este domingo sus trofeos de manos de un aparato manejado a control remoto.



’Vaya año tan raro, pero es muy grande volver a estar en una pista y tener este tipo de actuación. El equipo hizo un trabajo fantástico, sólo me tocó llegar a la meta’, dijo Hamilton, seis veces campeón de la F-1, quien quedó cuarto tras ser sancionado en el GP de Austria.



Bottas salió victorioso en esa carrera que puso en marcha la temporada en el mismo circuito Red Bull Ring en Spielberg, a los pies de la cordillera de Estiria, y por ello el cambio de nombre.



Al igual que el domingo pasado, los pilotos portaron camisetas negras con la frase ’Acaben el Racismo’ y la mayoría se arrodilló poco antes de entonarse el himno previo a la salida de la carrera.



El piloto de Red Bull, Alexander Albon supo contener el persistente asedio de Sergio Pérez (Racing Point) y quedó cuarto, por delante de Lando Norris (McLaren) y el mexicano, quien retrocedió al sexto sitio tras el roce de ruedas con el tailandés-británico cerca del final después de acortar 11 posiciones.



’Remontamos fuertísimo, el equipo hizo una estrategia fantástica. Al final vi el hueco con Albon por la posición cuatro y me tiré’, comentó Pérez sobre la batalla que sostuvo con su rival, a pesar de haber terminado con el alerón delantero de su coche roto y rebasado por Norris.



’Aprendimos de nuestro error en la calificación con lluvia y creo que estamos bien para el resto de la temporada’, confió Checo a la escudería Telmex tras finalizar por delante de su coequipero Lance Stroll para repetir el mismo puesto de la semana pasada.



Este buen resultado de Racing Point, no obstante, está sujeto a la decisión de los comisarios de carrera tras la reclamación presentada por Renault contra el sistema de refrigeración de los frenos que utiliza la escudería británica, que el equipo francés sospecha que se trata del mismo que utilizaba Mercedes el año pasado, una práctica que no es legal.



Pérez fue nombrado el piloto del día, sumó puntos al conseguir ocho unidades para un total de 16, que lo colocan en el quinto sitio del campeonato que lidera Bottas.



Charles Leclerc y Sebastian Vettel (Ferrari) se embistieron y quedaron fuera en la vuelta inicial.