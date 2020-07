Con "equipo" casero y de baja calidad, grupo de priísta realizan sanitización poniendo en riesgo la salud de los ecatepenses

Ecatepec, Méx., a 20 de julio del 2020.- Con equipo improvisado y de fabricación casera, un grupo de priistas dirigidos por el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas pone en riesgo la integridad de la gente con este tipo de sanitización en lugares públicos sin contar con las debidas medidas precautorias de salud.



Aprovechando la pandemia del Covid-19, el Movimiento PRI.mx Ecatepec, patrocinado por el ex gobernador Eruviel Ávila y al parcer por Alfredo del Mazo, han iniciado una supuesta campaña de sanitización ocupado un balde de plástico y rociador, un mercado y una escuela en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, desconociendo la solución roceada que a provocado irritación de ojos y garganta entre la gente, han denunciado algunos vecinos.



De acurdo a la OMS estas acciones de "Sanitización" no son recomendados, por eso la pregunta, ¿Hasta donde son capaces de llegar estos políticos con tal de ganarse a la gente? Si son capaces de inyectar agua a niños con cáncer que esperamos de sus "Sanitización" se pregunta la gente.