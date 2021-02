Con razón están tan enojados

En estos tiempos donde se magnifican los cortes de la energía eléctrica, inclusive los provocados por los fenómenos naturales, otros seguramente provocados, otros más porque depende del gas que le compramos a Estados Unidos y por las fallas que en todas las industrias de este tipo se presentan, y no obstante que se han solucionado a la brevedad.







Pues es el caso, que ahora sale la colusión a la luz pública el daño patrimonial que se le ha infligido al país con la privatización de esa industria básica llevada a cabo cuando la Constitución lo prohibía, estamos hablando de cientos de millones de pesos.







Me remito a dos medios de comunicación, preferidos de las élites para apoyar lo dicho, aunque muchos más lo atestiguan.







La columna ’Frentes Políticos’ del diario ’Excélsior’, seguramente es la más antigua del periodismo nacional, anteriormente cuando Cooperativa se le encargaba a uno de los más destacados reporteros, varios de ellos a lo largo de estos años fueron mis grandes amigos colegas, cumplo más de 64 ininterrumpidos en esta bella profesión y con el orgullo de haber sido primera plana en el ’periódico de la vida nacional’; ahora dicha columna es un editorial, nadie la firma, refleja la política editorial del matutino.







En dicha columna del pasado viernes 12, se publica textual: ’Herencia maldita. Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de la Comisión Federal de Electricidad Energía y CFE Internacional aseguró que la pasada Reforma Energética generó a CFE daños a la nación por 412 mil 410 millones de pesos por los contratos a Productores Independientes de Energía, subsidios, bajo despacho, tarifa creciente, inflación y riesgo cambiario.







Durante la ponencia virtual Ley de la Industria Eléctrica, defendió la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que se eliminarán las condiciones asimétricas de competencia, la prohibición de comercio intrafirma y contratos bilaterales para la CFE con la ejecución de contratos de entrega física. Estamos en 2021 y los errores del pasado, pasado son, pero estos planes, ¿beneficiarán al bolsillo y al ambiente?’







Por su parte la Revista Forbes titula su artículo al respecto: ’Hubo fraudes en contratos con empresas de energía renovable y vamos a proceder: AMLO.







En la nota explica: El mandatario afirmó que ’durante mucho tiempo’ se abusó del pueblo de México’, por lo que su gobierno emprenderá la batalla legal contra quien resulte responsable de los fraudes. Afirmó que ’hubo entrega de contratos de manera fraudulenta’ a empresas privadas dedicadas a la generación de energía renovable en México.







’Se entregaron contratos a particulares para la energía eléctrica, cuando la Constitución no lo permitía en la época de Carlos Salinas, para comenzar la privatización de la industria eléctrica. Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos, que fue la práctica más socorrida, se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas, se llevaba a cabo una licitación para que el gobierno comprara energía eléctrica a estas empresas. Se entregaba el contrato’.







’La Corte dio entrada a un recurso de empresas que generan energía eléctrica y no aceptan las nuevas condiciones; mucho tiempo se abusó del pueblo y se cometieron fraudes, vamos a proceder contra quienes resulten responsables’, añadió.







La Suprema Corte de México respaldó ayer una queja del regulador antimonopolio del país, Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, contra un intento de la Secretaría de Energía por detener la entrada de nuevas plantas de energía renovable.







’Vamos a respetar lo que diga la Corte, pero vamos a luchar, porque esas transas son en perjuicio del pueblo. ¿Cuánto va a ser? ¿Un año? No le hace. ¿Los cuatro años que nos faltan? No importa?’, retó López Obrador.







Según el mandatario ’resulta que las hidroeléctricas de México no pueden subir la energía que producen, sino hasta después de que suben la energía a la red nacional las particulares y ahora no aceptan las nuevas condiciones que se están estableciendo para defender el interés público’.







Dónde quedó aquella alegría de los mexicanos cuando el querido presidente Adolfo López Mateos, en el 27 septiembre de 1960 nacionalizó la industria eléctrica, como patrimonio del pueblo. CON RAZÓN ESTÁN ENOJADOS.







Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal IRRADIA NOTICIAS.