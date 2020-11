Con republicanos el TLC y TMEC (2)

De vecinos distantes a socios comerciales

• Bush y Trump, relaciones equilibradas

• Reagan, el constructor de la apertura



El secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo.

Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.





En materia económica, los republicanos han establecido con el país reglas y apoyo mutuo. Esto no ocurrió en gobiernos de los demócratas. En la historia moderna vemos a James Carter, William Clinton y el mismo Barak Obama, que se convirtieron en principales opositores de acuerdos políticos con los mexicanos.

Esto se debe a que sus bases están asentadas con mayor presencia en la frontera Sur de ellos.

Sin embargo, con los republicanos, se establecieron varias

Desde el acercamiento que tuvo el país en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando el demócrata Franklin D. Roosevelt abrió las fronteras con el objetivo de invitar mano de obra mexicana para apoyar su industria bélica, ya que los estadounidenses se habían ido a la guerra, la vida económica entre ambas naciones ha sido de claroscuros. Antes de terminar, la guerra, se dio a la tarea de hacer deportaciones masivas.

Hasta la mitad de la década de los ochenta, México, al igual que muchos otros países en desarrollo, especialmente en América Latina, utilizó una estrategia centrada en el proteccionismo comercial y en la intervención gubernamental, la cual alentó la inversión en la industria, deprimió los precios agrícolas (al menos hasta la mitad de los setenta) y expandió las empresas públicas.

Luego de la crisis de la deuda en 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid, empezó a cambiar de curso. En 1985 inició una nueva política de promoción de exportaciones, convirtiendo al país en una de las economías más abiertas de la mano de Ronald Reagan y después George Bush papá.

Así se firmó el TLCAN, que duró 25 años hasta que se modernizó con el TMEC, de la mano de Donald Trump.

Con otro republicano, Gerald Ford, se impulsó la interdependencia del Gas Natural, que vendía la Unión Americana para el sector industrial del norte del país. Se negoció con buenas condiciones por el gobierno de José López Portillo.

Son pocas las estrategias de apoyo que ha recibido México de los demócratas. Con William Clinton, en la crisis económica que reventó Ernesto Zedillo, abrió una línea de crédito de 50 mil millones de dólares, lo que evitó una catástrofe singular.

Con Obama, simplemente no hubo nada que mencionar que haya sido relevante.

PODEROSOS CABALLEROS

XAVIER NAVA

El alcalde de la capital potosina, Xavier Nava, levanta ámpula las preferencias electorales con rumbo al 2021, en cuanto a candidato para la Gubernatura del Estado. De acuerdo a la encuesta aplicada por la firma ’Massive Caller’, encabeza las preferencias con un 34.8 %.

ACELOR

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la edil morenista Itze Camacho quiere acorralar a la empresa ArcelorMittal, liderado por Lakshmi Mittal, mediante actualizaciones del impuesto predial municipal y hacer, lo que va contra las garantías individuales de la Constitución, retroactivo el pago de 132 millones de pesos. Se nota la desesperación de la alcaldesa por atracar, perdón exprimir a los contribuyentes. No importa la ley, sino su apetito de dinero y más dinero.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR

Cotemar obtuvo la Certificación Internacional ISNetworld, al conectar contratistas y proveedores seguros, confiables, sostenibles y calificados con clientes de todo el mundo. Para lograr la certificación, Cotemar cumplió con un proceso que involucró 25 programas técnicos que cubrieron aspectos legales, fiscales, operativos, ambientales y de seguridad, entre otros. Además, cumple con programas de salud, seguridad, medioambiente y calidad.

