Con T-MEC buscaremos diversificar nuestras relaciones comerciales en diversas regiones del mundo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo, además de T-MEC, México buscará diversificar sus relaciones comerciales en diversas regiones del mundo, sin embargo, señaló que con el nuevo tratado se debe sacar provecho de la vencida con Estados Unidos y Canadá.



Pero hay una realidad, por geopolítica, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos y Canadá, estamos hablando de una región fundamental en el mundo en cuanto a potencial económico y financiero, y ahora con el tratado pues es más eficaz la integración de los tres países.



El Ejecutivo indicó, ’tenemos que sacar beneficios de esta vecindad; entonces equilibrar, no dar la espalda a otros países u otras regiones, pero aprovechar que estamos en una de las regiones económicas estratégicas por el peso económico que tienen y sus beneficios, la creación de empleos y el bienestar de la gente’.



SE CONOCERAN DATOS IMPORTANTES CON EL REGRESO DE LOZOYA



El Presidente estableció, desde el Poder Ejecutivo se apoyará en todo a la FGR en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; confió en el manejo que haga del caso el fiscal Alejandro Gertz Manero.



’Lo del señor Lozaya es una investigación que está en la fiscalía, y lo mismo, que se apoye desde el Ejecutivo en lo que podamos respetando la autonomía de la FGR, ya no es el tiempo en que la procuraduría dependía del Presidente, ahora es una fiscalía independiente y está en buenas manos; Alejandro Gertz Manero es recto y no hay nada que temer, va a conocerse toda la verdad.



’El regreso de este señor Lozoya va a significar un acto de justicia porque se van a esclarecer muchas cosas’.



’Solo el pago de la planta se pagó con el sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares, ese dinero hay que recuperarlo; saber qué sucedió y recuperar lo más que se pueda para devolverle al pueblo lo robado, es un asunto importante.



EN LIBERACION DE ’EL MOCHOMO’ HUBO

CORRUPCION HAY PRUEBAS



Un juez liberó ayer a José Ángel Casarrubias Salgado, alias "El Mochomo", implicado en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque fue recapturado de inmediato.



Insistió el Presidente, liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, líder de Guerreros Unidos, quien presuntamente está involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción en el juzgado.



’La libertad de este señor (El Mochomo), tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado, en donde se le otorgó la libertad.



Espero que la Fiscalía presente todas las pruebas; tiene que castigarse a los responsables, este es un delito gravísimo y espero que se actúe’, dijo.



El Mochomo dejó el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) de México ya lo esperaban con una nueva orden de presentación, por lo que fue detenido otra vez en ese momento.



"Se inició una investigación del porqué lo habían liberado y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad, y se tienen las pruebas, hubo dinero de por medio".



Reiteró que la justicia no es solo castigar al responsable, es también evitar la repetición del ilícito y explicó que esto se puede ir resolviendo con una voluntad colectiva, repudiando estos hechos de corrupción.