Con tal de recaudar más, funcionario de Reglamentos llama a la población a salir y comprar

En redes sociales circula un video del director de Reglamentos del ayuntamiento de Huejutla en Hidalgo, Juventino Molinos Cerecedo, quien negó la existencia del virus que produce el COVID-19 a la vez que llamó a la población a seguir realizando su "vida normal", presumiblemente para no perder las cuotas dadas por los comercios ante las elecciones a realizarse en octubre próximo.



En el video, el funcionario se identifica como Doctor; sin embargo, no posee tal grado académico, es más, ni siquiera es médico. Según los registros es Técnico en Desarrollo Comunitario y posteriormente hizo su licenciatura en Educación Física, por lo que no se encuentra ni medianamente capacitado para conocer de los estragos del COVID.



El funcionario dice a los ciudadanos que el tema del coronavirus no existe por lo que los invita a salir. Esto ha ocasionado la molestia de los ciudadanos, quienes consideran una irresponsabilidad del funcionario.



El municipio de Huejutla en la Huasteca de Hidalgo, se ubica a nivel estatal en el número cuatro con mayor número de contagios al tener 237, además de 30 decesos por la misma causa.Juan Aguilar | EL INFORMADOR

Con 5 mil 35 casos positivos a Covid-19 y 822 muertes en Hidalgo,el director de reglamentos municipales de Huejutla, Juventino Molinos Cerecedo, difundió un mensaje en redes sociales donde llama a romper el aislamiento social. 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/xYfkrMLh3C — Sandra Ortiz (@SandraTvazteca) July 16, 2020