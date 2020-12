’Con tecnología, la educación no se ha detenido pese a la pandemia’, expresa el gobernador Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, inauguró la conferencia anual 2020 denominada, "Reconstruyendo la Aldea Global", que coordina la Asociación Mexicana para la Educación Internacional y el Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior para América del Norte.



"Lo que ha sobrevivido en esta pandemia es la tecnología que ha permitido que la educación no se detenga en Guerrero y en México", afirmó



"Una de las cosas que vale la pena subrayar es que la Educación no se ha detenido en el mundo, se han parado muchas cosas pero la Educación no, eso hay que celebrarlo, a lo mejor no todos están cómodos pero sin duda, que grave sería que no hubiera la posibilidad de tener educación en una computadora o una televisión como ocurre en Guerrero", puntualizó Astudillo Flores.



En este evento de colaboración académica en la educación superior, el gobernador destacó que la tecnología es una herramienta de comunicación importante en estos tiempos difíciles en el tema educativo y deseó éxito en los trabajos a desarrollar en esta conferencia que se había programado en Acapulco y debido a la pandemia se realizó de forma virtual.



"En estos tiempos en que la pandemia ha orientado y ha hecho brillar la tecnología, lo reitero, el COVID-19 trajo un daño a la salud terrible, un daño económico y también muchos conflictos de carácter político. Pero dentro lo que ha sobrevivido muy notablemente en este problema global es la tecnología que ha permitido que la Educación no se detenga", sostuvo el mandatario estatal.



Astudillo Flores, destacó que, como gobernador trabaja muy cerca con la Universidad Autónoma de Guerrero y el Rector Javier Saldaña Almazan, ayudando en todo lo que esté a su alcance para que los jóvenes guerrerenses participen en actividades académicas y en otras universidades en el extranjero que mejoren su calidad educativa y sus especialidades.



Como invitado especial de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, Astudillo Flores, declaró inaugurada la conferencia anual 2020 denominada "Reconstruyendo la Aldea Global" (Rebuilding the Global Village), donde se realizarán trabajos en materia de colaboración académica, conferencias y exposiciones de la agenda educativa de nivel superior.



Estuvieron presentes, César Gutiérrez, Presidente de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, el Presidente del Consejo Directivo del CONAHEC y Rector del Sistema CESYS Universidad, Francisco Marmolejo, así como Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional y Consultor Educativo de la Fundación Qatar.



Acompañaron al gobernador en la sesión el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Tulio Samuel Pérez Calvo y el jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Alejandro Bravo Abarca.