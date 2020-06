Con temblor y pandemia la música no para

Tantas malas noticias, tantos pesares que no permiten que realicemos nuestras actividades cotidianas con normalidad, lo vemos con la ’nueva mortalidad’, cada día más contagios, más muertes, más encierro y para colmo granizadas, inundaciones y para rematar, hasta temblor de 7.5 grados de magnitud registrado el día 23 de junio de éste año, no sé que falte por pasar pero seguimos sobreviviendo.



Afortunadamente hay cosas buenas, una lucha constante por sobresalir, de no parar, de ocupar el tiempo construyendo, creando y talento es lo que sobra en México. La música, lo mejor para el alma, para reír, llorar, soñar, enamorarse o recordar momentos bellos p dolorosos, grupos que tienen mucho que expresar, transmitir y es un gusto deleitarse con música real, letras con sentido, con sentimiento que permiten hacer olvidar lo que pasa en nuestro alrededor.



El grupo de Stereo Mama no para, sigue dando de que hablar, de que escuchar, personas talentosas que desean estar en la preferencia del público, Nico guitarrista de la banda comenta sobre la cuarentena la forma de como los ha afectado en sus giras, sus presentaciones y realizar su Tour. Su Rock pop con influencias variadas desde Pink Floyd hasta José José, logran una combinación original.



Su nuevo sencillo, El Camino, se escucha en muchos lados, en todas las plataformas, ya que no se puede salir promocionar, sus canciones con vivencias, experiencias, de amor, están contentos con el trabajo que realizan, aprovechan la cuarentena para seguir componiendo, las cinco personas que componen el grupo, conjugan sus talentos Nicolás Navarro y Andrés del Cid, Guitarristas, vocalista Ernesto Valles, Luis Velázquez, batería y Fernando Fraga en el bajo.



Para futuros proyectos están explorando sonidos modernos (NO reggaetón), pueden verlos y escucharlos en sus redes sociales, en instragram: stereo.mama, twitter: stereo_mama, Facebook y youtube como Stereo Mama. Su mensaje va dirigido a su público, la valoración a la meta que quieres llegar o el camino que recorres por cierto les dejo la liga para que escuchen la canción de el camino https://www.youtube.com/watch?v=5Limiy8xmUk.



En septiembre (si no pasa otra cosa), sacarán su nuevo sencillo llamado Mereces, y piensan sacar un EP con todas las canciones que han salido en el transcurso del año, y preparar nuevas canciones para el próximo año. Los invito a que los escuchen y se den un tiempo para conocer a nuevos grupos con talento, ya que en México aparte de violencia, pandemia, y muchas otras cosas, existe el talento de los jóvenes mexicanos como Stereo Mama.



Por otra parte, éste encierro no sabemos hasta cuando pueda terminar, datos que proporcionó el subsecretario de salud López Gatell, es algo que no puedo entender, no lo proceso, que vamos a convivir con el coronavirus por dos o tres años, ¿vamos a estar encerrados todo ese tiempo? ¿vamos a divertirnos y a trabajar a medias? No tengo respuesta, por el momento seguiré invitándolos a escuchar música, nuevos grupos y aprovechando la enfermedad a ver que les parece lo que Feelo de grupo Fieebre! Tiene para todo el público.



Este grupo con inspiración de los años 70 y la Fiebre de Sábado por la Noche, da un toque personal en su música, así ’gritadito’ con doble e y signo de admiración, con influencia del Rock en tu idioma, de los 80, es por eso la influencia principal para hacer su música y sus canciones. Con respecto al reggaetón una batalla muy grande debido a lo comercial y le han dado mucho terreno, más de lo que se merece, el contenido de las canciones no aporta a la historia de la música.



Canciones que salen del alma, de la inspiración de Feelo es su madre y se puede escuchar plasmada en la canción Dejar de respirar, poder encontrarse con su mandre en otro tiempo y lugar. El éxito del momento y el que se está promocionando es Olvídame. https://www.youtube.com/watch?v=a1Cdehunc4U



Había un tour por toda la República Mexicana, el Bajío, el sur y terminar en el norte y estar en el lunario a finales del 2020, mientras a crear música, a sacar más sencillos y un nuevo EP, tocar en lugares públicos, escuelas como CCH, lugares donde puedan expresar su música, como sucede en las redes con su video con más de 40,000 reproducciones y madurando musicalmente.



Termina comentando que es una carrera bien larga, muy bonita, de mucha resistencia, todos los artistas luchan, tener una mente muy fuerte para dejar huella, tu nombre en la historia de la música hay que tener mucho valor y disciplina; el grupo es como una familia, sus altas sus bajas, nunca se dejan solos, mejorando la relación cada día, verse como hermanos, estar el uno para el otro.



Los pueden encontrar como fieebremx en todas las plataformas y redes sociales.

La música es cultura, es un distractor, un sueño, una realidad, en época de pandemias, lluvias, temblores y violencia, los invito a relajarse, apoyar a los talentos mexicanos como Stereo Mama y Fieebre! Como siempre querido lector usted tiene la ultima palabra, hacer el amor y no la guerra, saber de la enfermedad eterna o escuchar música, que no quita los problemas pero ayuda a combatirla.