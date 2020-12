Con todo y vacuna, medidas sanitarias se prolongarán dos años: expertos

Las medidas de prevención contra el covid-19, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico, deberán continuar hasta que se logre vacunar a 80 millones de personas, señalaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Durante una conferencia de prensa virtual, María de Lourdes García García, subdirectora de Prevención y Vigilancia en Enfermedades Infecciosas en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, consideró positivo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya avalado una vacuna con una eficacia de entre el 70 y el 80%.



Sin embargo, alertó que vacunar solamente al 15% de la población no otorga la inmunidad de rebaño que permitirá a la población prescindir del lavado de manos, el cubrebocas y de la sana distancia. ’Durante los siguientes dos años, por lo menos, son medidas que no debemos olvidar. La vacuna no quiere decir que mañana me puedo ir a una fiesta o a celebrar la Navidad con mi familia’, señaló.



Por su parte, Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y titular del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), explicó que el efecto de la vacunación se dará a partir de que el 60% de la población esté vacunada y se hayan aplicado las dosis completas.



’Empezar el programa de vacunación en las próximas semanas no implica una disminución del riesgo, lo va a disminuir más allá del primer semestre de 2021, si se mantiene un paso de vacunación muy intenso’, afirmó.



Además, añadió que será necesario guardarse en casa y evitar reuniones numerosas, incluso en Navidad y Año Nuevo.



Sin embargo, comentó que, en medio de la crisis actual de covid-19, en la que los casos se mantienen y aumentan en el país, las vacunas se presentan como una posibilidad real y factible de tener un impacto sobre la evolución de la pandemia en el mediano plazo.Melisa Carrillo | PROCESO