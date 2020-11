Con trabajo y esfuerzo se sale adelante si se le da oportunidad a los jóvenes, dice Igor Aguirre en evento del PT

En el foro de jóvenes emprendedores, encabezado por Igor Aguirre Vásquez, coordinador del distrito IV del partido del trabajo ( PT) donde se dieron cita jóvenes de diferentes colonias del puerto.



Con un ambiente dinámico se compartió las diferentes experiencias de diversos jóvenes que están cumpliendo sus sueños y que en este foro se dio la oportunidad de conocer y compartir.



En el evento se tuvo la presencia de empresarios jovenes, asi como de integrantes del partido del trabajo (PT) Carlos Granda Coordinador del PT en Acapulco, Humberto Parra integrante del consejo politico del PT, Dazaet Cervantes Confundador de flamingos tropical sushi y Le Cuche, Vanesa Ishel Ortega Productora Audiovisual, Ing Andrés Quevedo Gerente general de soluciones escolares, Lena Balboa Comunicologa, Emmanuel Brancamontes Granda Locutor de radio.



Por su parte el coordinador del PT en el Municipio de Acapulco y empresario avicola Carlos Granda expresó la importancia del valor al trabajo y tener valores en la familia la invitación a cumplir sus sueños "A mi no me da vergüenza decir que soy pollero de corazón, queremos servir al pueblo pero es importante que todos trabajemos, por eso padres no dejen a sus hijos e hijos no dejen de estudiar, por que será su mejor arma en la vida, soy su amigo y juntos podemos tener un mejor futuro lleno de valores " dijo.



Así mismo el empresario Humberto Parra quien a su vez es coordinador del distrito 03 por el PT en Acapulco , agradeció la invitación y resaltó la importancia de fomentar valores, de alcanzar metas sin dañar a otros " No crean que todo es difícil en la vida, se hace difícil cuando uno deja de soñar, cuando la familia limita a sus hijos de estudiar, por eso hoy la invitación es a continuar, trabajando juntos. No sé detengan y siempre ante pongan sus valores." comento.



En su intervención Igor Aguirre se mostró muy contento y agradecido por este foro de jóvenes emprendedores, por saber que que la juventud no sólo quieren seguir soñando sino ver cristalizados sus sueños, "Nosotros como seres humanos, nos hemos olvidado de algo muy importante, la primera regla del ser humano, que es, el humanismo, nosotros como seres humanos nacimos para eso, para ayudarnos, para no estar solos aquí en este mundo. Yo creo que nosotros como nueva generación de emprendedores debemos hacer la diferencia e impulsar las oportunidades para todos sin distinción, nosotros debemos ser la puerta y los garantes como nueva generación de políticos, de garantizar a cada uno de los jóvenes que si quieren empezar un negocio, puedan emprenderlo. " enfatizó.

Así mismo aseguró que este tipo de foros estarán haciendo para todos los sectores dela sociedad, como transportistas, el sector turtistico, con la comunidad LGBT, entre otras, finalizó.