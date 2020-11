Con tratamiento innovador  IMSS cura Hepatitis a 16 pacientes

A más de un año de que se inició el tratamiento curativo para enfermos con hepatitis C en la Oficina de Representación Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a base de sofosbuvir-velpatasvir y glecaprevir/pibretasvir, 16 pacientes están libres de esta enfermedad, que hasta hace algunos años era incurable.



La doctora Olga Bertadillo Mendoza, coordinadora de Planeación y Enlace Institucional, informó que de febrero de 2019 a la fecha se han presentado 105 pacientes con este padecimiento; 55 de ellos recibieron tratamiento y de éstos: 16 ya se encuentran clínicamente curados, 13 están por iniciar estudios clínicos para certificar su curación, 24 siguen en tratamiento y dos pacientes desertaron.



En tanto que de los 50 pacientes restantes identificados con el padecimiento se siguió el protocolo de estudio; 22 están concluyendo protocolo para iniciar tratamiento en breve y de 28 de ellos se determinó que no eran candidatos por presentar comorbilidades, indicó.



La señora María Melquiades, una de las pacientes curadas, agradece al Instituto esta segunda oportunidad de vida; ’siempre he tenido confianza en el Seguro Social, me han atendido bien desde mi primer cirugía en 1982, el año pasado vine por una molestia y resultó que tenía hepatitis C’, afirmó.



Respecto al momento en que recibió su diagnóstico, comentó: ’Creí que ya no me iba a componer, no supe responder a las preguntas del porqué me dio la enfermedad y sólo pensé en mis nietos; ahora que me curé, gracias a las atenciones del IMSS, le puedo decir a quien la padece que acuda a su clínica, que la hepatitis es curable’.



El tratamiento que se aplica en el Hospital General Regional (HGR) No. 72, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, dura 12 semanas y una vez terminado se deben esperar otras 12 semanas para realizar pruebas de laboratorio y certificar que los pacientes están curados.



Durante el lapso del tratamiento, y de acuerdo con la aplicación de una caja de medicina por mes, el IMSS eroga por paciente 49 mil 986 pesos cada 30 días, dando un total de 149 mil 668 pesos al concluir las 12 semanas del suministro.



Los derechohabientes del IMSS que contraen esta enfermedad se ven beneficiados con esta medicación, ya que les resultaría imposible solventar por cuenta propia la compra de las medicinas que deben aplicarse.



La doctora Bertadillo Mendoza manifestó que tiempo atrás, el 100 por ciento de los pacientes con hepatitis C llegaba a complicarse y en un número muy alto, más de 90 por ciento, desafortunadamente perdía la vida.



’El hecho de que se les someta a tantos exámenes antes de decidir que los pacientes cumplen criterios para ingresar a tratamiento, es porque si un paciente es seleccionado, prácticamente ingresa para curarse’, aseguró.



La especialista comentó que por los resultados favorables logrados en el IMSS, el proyecto se abrió para las Unidades de Medicina Familiar adscritas al Hospital General de Zona (HGZ) No. 57 de Cuautitlán y al HGZ No. 197 del municipio de Texcoco, los cuales referirán a los pacientes que den positivo a la enfermedad para su respectiva val.