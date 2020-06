Con Tren Maya regresa transporte férreo de pasajeros y turismo: AMLO

www.guerrerohabla.com



Maxcanú, Yucatán.-2 de junio del 2020. AMLO subrayó en Maxcanú, Yucatán el regreso del tren de pasajeros y turismo a México. Recordó que los neoliberales solo dejaron trenes de carga, e incluso eso abandonado.



Durante el segundo banderazo al tren Maya el presidente precisó que se trata de obras que permiten salir pronto del crisis económica.



-«(…) esta obra ayudará para recuperación económica del país»– subrayo.



En un evento además se indicó continúa la sana distancia y que banderazos de obras son con toda precaución.



Comunicar lo maya

El presidente dijo que la obra del Tren Maya, es importante por que comunica toda la región maya del sureste de México.



Es decir los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, dijo.



Los jóvenes en tren



-«A todos nos importa esta obra«- aseveró AMLO durante el evento.



Relató «los que tenemos más edad» – como lo mencionó Rogelio Jiménez Pons-, «nos tocó viajar en tren».



Los jóvenes no conocen los trenes porque se tomó la decisión equivocada de quitar el tren de pasajeros, por parte de los neoliberales, explicó.



El presidente relató que el primer tren se construyó a mediados del siglo XIX, de CDMX a Veracruz, mismo que inició Juárez, y que luego inauguró Lerda de Tejada.



Detalló que durante el gobierno de Porfirio Díaz, más de 20 mil kilómetros de vías férreas.



-«Se comunicó todo el país», resumió AMLO, es más, detalló: La revolución se hizo a caballo y en tren.



Ahora los jóvenes podrán conocer lo que es viajar en tren.



3o mil kilómetros de vías férreas cerradas a pasajeros

El presidente señaló que luego, con 30 mil kilómetros de vías férreas, al inicio del periodo neoliberal, en un abrir y cerrar de ojos, se tomó la decisión de cerrar los trenes de pasajeros.



Actualmente solo existe el tren El Chepe de Chihuahua a Sinaloa, es un tren turístico, aclaró.



Obra desde los tiempos de Cárdenas



Este tren del sureste se comenzó a construir durante Lázaro Cárdenas y se inauguró con Miguel Alemán, mismo que funcionó hasta los años 80, recordó.



-«Dejó de prestar servicio de pasajeros y se convirtió en tren de carga y poco y poco fue desapareciendo».



Carga, pasajeros y turístico



Ahora en el mismo trazo por el que se construyó «el antiguo tren del sureste se va a construir un tren de pasajeros, de carga y turístico«.



Algunos que no conocen el sureste pueden creer lo que nuestros opositores sostienen, de que con el tren se van a afectar las tierras o el medio ambiente, atajó AMLO.



Dijo que los que no conocen imaginan que es un trazo nuevo, cuando se va a utilizar el mismo derecho de vía desde mediados del siglo pasado.



No hay afectación



Tan es así que «aquí está este tren de carga y por donde transita este tren de carga va a transitar con la modernización de las vías el tren maya», mostró durante el evento.



Contratos firmados

El presidente de México informó que ya están firmados los contratos para los cuatro tramos de la ruta que abarca desde Palenque hasta Cancún.



El tramo inaugurado ayer fue ganado por ICA y el inaugurado el dia de hoy al grupo Indi.



Se trata de una obra de más de 170 kilómetros, recordó.



Integrar el mundo Maya



AMLO dijo que se trata de integrar las ciudades de la antigua civilización maya y además las nuevas ciudades surgidas como Campeche o Mérida.



Llego a tiempo



En su apreciación dijo que el Tren Maya «llega en buen momento».



-«(…), se va a iniciar en este tiempo de la pandemia de coronavirus que se requiere reactivar la economía».



La mejor manera de reactivar la economía y hacerlo pronto «está en impulsar la industria de la construcción, por su efecto multiplicador», aseveró el primer mandatario.



Recordó el efecto multiplicador de estas obras para la economía en general y para el desarrollo para el Bienestar.



«No solo es el tren maya: Es una importante obra acompañada de otras acciones para el Bienestar de la gente del sureste de México», dijo.



Junto con otros programas



En esta ocasión resaltó que el inicio de las obras del Tren Maya significa una reactivación económica pronta.



Resaltó que se trata de un conjunto de acciones como los programas de Bienestar o las modificaciones Constitucionales sobre pensión a adultos mayores, estudiantes, entre otros.



Desde luego, el derecho a la salud.