Con un aforo de 30% reabrirá Teotihuacán el 10 de septiembre

TEOTIHUACÁN, Méx.- 7 septiembre 2020. La Zona Arqueológica de Teotihuacán, reabrirá sus puertas el próximo jueves 10 septiembre; con un horario de 09:00 a 15:00 horas bajo los lineamientos en materia de protección sanitaria emitidos por la Secretaría de Salud, con el objetivo principal de cuidar la salud y disminuir el riesgo de contagio del virus SARS COV-2.



A través de un comunicado, se señaló que la reapertura de la zona arqueológica se acordó con los municipios de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y la Dirección de Gobierno región Otumba.



Se espera que cuenten con el apoyo de las policías municipal, estatal y de la Guardia Nacional, para mantener el orden público en las inmediaciones del sitio arqueológico; evitar la actividad de ambulantes, los puestos de comida y la venta de bebidas alcohólicas.



El aforo permitido será de hasta un 30% de la capacidad de carga (estimada a partir de las estadísticas de visitantes del año inmediato anterior). Se permitirá el acceso a un máximo de 3,000 personas por día.



Los visitantes deberán portar cubrebocas al llegar al sitio (no se permitirá la entrada de quienes no lo traigan). Se mantendrá la sana distancia en todo momento, con una separación entre personas de al menos 1.5 m; a excepción de los niños que deberán estar acompañados de un adulto.



Asimismo, se le tomará la temperatura y se les otorgará una porción de gel antibacterial en el filtro sanitario; que habrá en cada acceso.



No se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas ni a personas en estado de ebriedad; tampoco se permitirá el ingreso con bultos o mochilas voluminosos



Se podrán visitar solamente algunas áreas abiertas, como la Calzada de los Muertos, plazas y explanadas. Permanecerá cerrado el ascenso a la Pirámide de la Luna, Pirámide del Sol y Templo de la Serpiente Emplumada; además permanecerán cerrados los complejos de Quetzalpapálotl, Río San Juan (edificios superpuestos y cabezas estucadas) y los Palacios (Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala y Tepantitla). También estarán cerrados el Museo de la Pintura Teotihuacana y el Museo de la Cultura Teotihuacana.



El aforo permitido se distribuirá de acuerdo a las cinco puertas de acceso de la zona arqueológica y las puertas cerrarán en el momento que se terminen los boletos asignados: 700 boletos en Puerta 1, 2 y 5; en Puerta 3, 350 boletos; y en Puerta 4 serán 550 boletos, en este acceso se dará servicio a los tour-operadores:

autobuses).Para el uso de los servicios sanitarios se mantendrá la sana distancia antes de ingresar; además se permitirá el paso a las personas de manera controlada y reducida para evitar aglomeraciones.



Al término del día se realizará la sanitización de los espacios laborales, sanitarios y áreas comerciales; los monumentos no pueden ser sanitizados, razón por la que no estarán abiertos al público