Con un costo entre los 11 y 25 pesos, dexametasona salva vidas de enfermos graves con Covid-19

Ginebra Suiza. 18 junio 2020.-El milagro ocurrió, por lo que la Organización Mundial para la Salud (OMS) dio a conocer la noticia más esperanzadora: ’Investigadores de Reino Unido han encontrado un medicamento que reduce la mortalidad en pacientes graves de Covid-19 y se llama dexametasona’.



En México, el costo de la desametaxona genérica oscila entre los 11 y 25 pesos, de acuerdo a la página de internet quefarmacia.com y sólo se puede vender bajo prescripción médica ya que si la gente se automedica puede sufrir reacciones graves y adversas a su salud y una baja de defensas, ya que el medicamento es para determinados pacientes, por lo que está prohibido automedicarse dexametasona y cualquier otro medicamento.



Por medio de un comunicado, la OMS informa que las pruebas realizadas en 2 mil enfermos con Covid-19, comparados con otros 4 mil con el mismo virus letal, pero sin administrar la dexametasona, demuestran que se reduce la mortalidad en un tercio de los pacientes conectados a ventiladores mecánicos y en un quinto para los ayudados con oxígeno.



’La dexametasona es el primer tratamiento que se ha demostrado que reduce la mortalidad en pacientes con Covid-19 que requieren oxígeno o asistencia respiratoria. Esta es una gran noticia y felicito al gobierno del Reino Unido, la Universidad de Oxford y los numerosos hospitales y pacientes en el Reino Unido que han contribuido a este avance científico que salva vidas’, señaló a través de un boletín informativo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El uso del medicamento se utiliza en los casos de alergias severas o de asma, siendo su última aplicación en algunos tipos de cáncer, especialmente en algunos relacionados con tumoraciones craneales y ha ido evolucionando hasta la actualidad, siendo utilizado especialmente en aquellos pacientes que sufren artritis, así como trastornos de la piel, de los ojos, la sangre, el riñón e intestinos.



La OMS difunde que la dexametasona pasó a formar parte de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales en 1977 y poco tiempo después quedó obsoleta su patente, por lo que se abarató su precio y hace que este fármaco esté a un bajo costo en varias partes del mundo, pero solo se puede vender bajo prescripción médica.



Para Martin Landray, otro de los científicos involucrados, de cada ocho pacientes tratados que precisan de respiración asistida, se podría salvar una vida. De momento, es solo un estudio preliminar, pero que puede ser básico para luchar contra la pandemia en cuestión de meses.



De acuerdo a científicos del Reino Unido, si la dexametasona se hubiese empleado desde el principio de la pandemia, en Gran Bretaña se habrían podido salvar 5 mil personas. Hasta el momento, el número de fallecidos en el país es de 42 mil.



La OMS informó realizará un análisis de esas investigaciones para actualizar sus directivas, con el fin de ’reflejar cómo y cuándo debería utilizarse el medicamento’ contra el Covid-19.



Cómo funciona la inyección de dexametasona



La inyección de dexametasona se encuentra en una clase de medicamentos llamados corticoesteroides. Funciona para tratar a las personas con niveles bajos de corticosteroides al reemplazar los esteroides que el cuerpo produce naturalmente durante el funcionamiento normal. También funciona al tratar otras condiciones al reducir la inflamación y el enrojecimiento al cambiar la manera en que funciona el sistema inmunológico. En el caso para el uso contra el Covid-19, sólo se puede administrar a enfermos graves que requieren oxígeno o asistencia respiratoria.



Es un medicamento que está disponible a nivel mundial, pero no es recomendable para el público en general ir a comprarlo a las farmacias para llevárselo a casa ni consumirlo ahí.



La dexametasona no ha mostrado beneficio para los pacientes con síntomas leves de Covid-19, los cuales no necesitan apoyo mecánico o suplementario para su respiración.



Medicamentos que contienen corticoesteroides



Los corticoides o corticoesteroides son un tipo de las hormonas denominadas esteroides, que se producen en las glándulas suprarrenales. Sus formas sintéticas o semisintéticas se usan por su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor en el tratamiento de diferentes patologías: enfermedades respiratorias, oftalmológicas, respiratorias, reumáticas, etc., así como en el trasplante de órganos para evitar el rechazo.



Entre los corticoides más conocidos figuran prednisona, hidrocortisona, betametasona, beclometasona, pero es importante resaltar que nadie se puede automedicar para no sufrir reacciones graves y adversas a la salud.



Algunos efectos secundarios pueden ser graves

si se usa dexametasona sin prescripción médica



De acuerdo a la página web Medlineplus, si experimenta algunos de estos síntomas al usar dexametasona, llame a su médico inmediatamente o busque tratamiento médico de emergencia. Por todo esto jamás se puede automedicar dexametasona ni ningún otro medicamento si el doctor no se lo prescribe.



Entre los efectos secundarios y graves están:



*** Dolor de garganta, fiebre, escalofríos, tos u otros síntomas de infección.



*** Convulsiones.



*** Problemas de la vista.



*** Inflamación de los ojos, el rostro, los labios, la lengua, la garganta, los brazos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas.



*** Dificultad para tragar.



*** Dificultad para respirar.



*** Aumento de peso repentino.



*** Sarpullido.



*** Urticaria.



*** Picazón.



*** La inyección de dexametasona puede aumentar su riesgo de desarrollar osteoporosis.



*** Las personas que usan la inyección de dexametasona durante un periodo prolongado pueden desarrollar cataratas o glaucoma. Hable con su médico sobre los riesgos del uso de la inyección de dexametasona.

Fuente: diriaimagen