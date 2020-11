Con un homenaje a los revolucionarios de la salud, se realizó la ceremonia de CX aniversario de la revolución Mexicana

En el jardín Constitución de Texcoco y en apego a las medidas de sana distancia se realizó la ceremonia cívica del CX aniversario de la Revolución Mexicana, en donde se recordó a los héroes Revolucionarios, así como a los de bata blanca, los médicos, enfermeras y paramédicos que en primera línea en forma patriótica luchan por salvar vida en esta pandemia generada por el Covid-19.



La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, junto el órgano de gobierno, el Secretario del Ayuntamiento Alfonso Valtierra Guzmán, EL diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, el Diputado Federal Alejandro Viedma Velázquez, la encargada de programas federales en Texcoco Victoria Anaya, el expresidente Municipal Jesús Adán Gordo Ramírez, así como directores y jefes de área del Ayuntamiento de Texcoco.



Sin el desfile deportivo y revolucionario que se realiza año con año, frente a la escultura de Emiliano Zapata en el jardín municipal, se realizó la ceremonia que comenzó con el izamiento de la bandera monumental.



El Secretario del Ayuntamiento, recordó la lucha revolucionaria, y los beneficios de la revolución zapatista, y la frase ’La Tierra es de quien la trabaja’, por la que muchos años lucharon los revolucionarios y que solo fue explotada por los llamados ’cachorros de la revolución’, pero que, en el 2018, comenzó el cambio.



Afirmó que, esta época en la que se recuerda a la Revolución Mexicana, hay un enemigo que vencer, ’el Covid-19’, que, si bien no estuvo presente en la revolución, si se consagró como para el de ella el derecho a la salud, que hoy.



’Esta pandemia no ha llevado a ver el abandono histórico en que los gobiernos anteriores tenían a nuestro sistema de salud, pero también nos ha recordado la necesidad de tener salud para todos’, expresó.



Por ello Valtierra Guzmán, hizo un paréntesis y reconocimiento con un minuto de silencio por lo caídos en Texcoco, en el estado de México, en el país y en todo el mundo a consecuencia de la pandemia pro Covid-19.



Sandra Luz Falcón, recordó que hace 110 años la revolución fue armada con la pérdida de miles de vidas de mexicanos, ’hoy tenemos otra revolución por nuestra vida, nuestra salud cuya batalla debemos de librar desde casa, con un cubrebocas, con medidas higiénicas y con distanciamiento social, hay que aplicarlas por nuestras vidas y las de los nuestros’ expresó.



Durante la ceremonia la Sandra Luz Falcón Venegas, hizo entrega de reconocimientos a deportistas destacados de Texcoco, entre ellos Arlet Reyes Hernández, Patinadora de Velocidad, Moisés Emilio Andriassi Quintana, Basquetbolista, Daniela González Sáchez, Taekwandoín, Alán Manuel Zavala Alvarado, Atleta paralímpico; quienes se han distinguido en sus respectivas disciplinas deportivas en todo el país.



’La revolución nos dejó un legado de lucha, por ello hoy no debemos bajar la guardia ante la pandemia por Covid-19, debemos cuidarnos para cuidarlos a todos’, finalizó Sandra Luz Falcón.