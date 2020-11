Con una negociación muy oscura de por medio, continuó el debate sobre la democracia en los EUA de los 1800s / B de B

Mientras que, en los EUA, cada día, aparecen pruebas nuevas que abonan al cuestionamiento de la elección presidencial, la desesperación se apodera de varios por estos rumbos porque el gobierno mexicano no envía el reconocimiento a quien los medios han declarado ganador. En ese contexto, bajo la premisa de que a nosotros nadie podrá acusarnos de ser matraqueros de la actual administración federal de nuestro país, podemos afirmar que al adoptar esa postura la autoridad federal actuó conforme a derecho. En los EUA está en curso un procedimiento legal para determinar si hubo o no fraude en las elecciones presidenciales, así que no hay porque apresurarse a reconocer un proceso aun inconcluso. Una vez que haya un veredicto, más allá del emitido por los medios, entonces sí a expresar parabienes a quien hubiera ganado. Pero, como nos mencionara alguien quien conoce sobre las relaciones internacionales, nuevamente, se exhibió la carencia de oficio diplomático. Ello, sin embargo, no deja de lado apuntar que quienes hoy demandan entrometerse en los asuntos del vecino son los que después corren presurosos para ensabanarse en el lábaro patrio al momento en que otros meten la nariz en nuestros asuntos. Mientras conocemos el dictamen, retomemos nuestra revisión sobre lo que sucedía durante la primera mitad del siglo XIX cuando los EUA construían ese sistema democrático que hoy cruje, algo de lo cual no ha estado exento desde su creación.

Nuestra colaboración anterior la concluíamos con la discusión que el profesor de historia en la University of North Carolina, William Barney, planteaba en ’The Passage of the Republic’ (1987). Ahí, se apunta que ’poseer una propiedad productiva llevaría a la igualdad y la libertad, otorgándole al ciudadano las herramientas para ser lo suficientemente virtuoso hasta el punto de sacrificar el interés propio a cambio del bien colectivo. Opuesta a esa percepción, aparece la aristocracia o aquellos ’privilegiados porque su estatus no descansa en la labor productiva propia.’ Implícita en esta divergencia surgía otra consideración sobre cómo y por quien debería de ser operado el gobierno. En el marco de ello, Gordon S. Wood en ’The Radicalism of the American Revolution’ (1993), La concepción original de que al desempeñar una posición gubernamental los individuos veían por sus intereses particulares a partir de lo que era adecuado para la comunidad perdía su significado original. Ya nadie esperaba que el individuo dedicara tiempo y energía a desempeñar un cargo en el gobierno sin recibir una compensación pecuniaria a cambio. En consecuencia, los estadounidenses tuvieron que abandonar la idea de que encargarse de una oficina pública era una responsabilidad que los patriarcas desempeñaban en su tiempo libre. Al respecto, el arquitecto estadounidense, Benjamin Henry Latrobe indicó que Jefferson proveyó con la respuesta más adecuada al establecer que el bien público se promueve mejor cuando cada individuo ve por el propio a su manera, respecto a lo cual el gobierno tiene poco que decir. Eso marcó el final del Republicanismo clásico y dio origen a la democracia liberal.

Considerando lo anterior, el profesor emérito de la University of California, Berkeley, Charles Sellers apunta, en ’The Market Revolution’ (1991), que al inicio del siglo diecinueve, el Republicanismo se convirtió en un consenso de valores tan amplio que, para sus seguidores, era factible trasladarlo a la actividad política formando grupos diversos utilizando un lenguaje similar. En consecuencia, en el Republicanismo la mayor parte del liderazgo estaba en manos de miembros pertenecientes a la clase empresarial, frecuentemente elitista que fueron excluidos o alienados de los grupos locales del Federalismo. Esto dio pie para que, en esos tiempos, se crearan cuatro tipos de Republicanismo. En New England, los Yankees con una membresía consistente en ministros congregacionalistas, agricultores y comerciantes; en la Región Sur, los Individualistas compuestos por bautistas y metodistas , la mayor parte de ellos agricultores que no poseían esclavos; en los estados del Atlántico-Medio, los Igualitarios compuestos por presbiterianos escoceses-irlandeses y luteranos alemanes quienes operaban bajo la premisa de que todos eran iguales y merecían gozar de las mismas oportunidades y derechos; y, distribuidos en todo el país, los Nacionalistas integrados por Quakers y episcopales pertenecientes a las elites urbanas de financieros y comerciantes. Lo anterior permite entender porque Jefferson y Madison tenían una visión distinta sobre el Republicanismo. Mientras que el primero veía al mercado como la fuente de corrupción para los granjeros estadounidenses, el segundo percibía a los granjeros como empresarios en pequeño incipientes quienes iban a obtener ventajas del mercado. A pesar de esto, ambos se preocupaban por mantener la independencia de los granjeros garantizando, a esa población creciente, tierras a precios bajos, a la vez que buscaban mantener el flujo libre en el comercio con Europa. En ese sentido, en 1803, Jefferson trató de asegurar lo primero al adquirir, mediante un pago de 15 millones de dólares, el territorio de la Louisiana. Con dicha compra se hizo de 2.14 millones de kilómetros cuadrados pertenecientes a lo que ahora son los estados de Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Minnesota, Iowa, Nebraska, Colorado, Kansas, Missouri, Oklahoma, Arkansas, una parte de New Mexico y Texas, así como Louisiana. Esto, sin embargo, no era suficiente para resolver el segundo problema.

Los británicos iniciaron una campaña para interferir con el comercio exterior estadounidense. Los EUA tenían que resolver ese problema sino querían perder los ingresos provenientes de la exportación de productos agrícolas que les permitía pagar los bienes manufacturados de importación. Jefferson creyó que decretando un embargo a la importación de bienes ingleses resolvería el problema, sin embargo, lo agravó. En este sentido, el profesor de Princeton University, Sean Wilentz indica, en 'The Rise of American Democracy' (2005), que las medidas anteriores ocasionaron 'una reducción de alrededor del 80 por ciento en el transporte marítimo de carga estadounidense, lo cual afectó gravemente a los artesanos y alijadores, así como a los granjeros.' Si aquello no terminó en un desastre económico fue gracias a que, entre 1805 y 1807, el tesoro federal tuvo un superávit de 17 millones de dolares. Esto no salvaba de que fuera necesario tomar medidas para arreglar el desaguisado causado por Jefferson.

En 1809, cuando James Madison ya ocupaba la presidencia (1809-1817), se implantaron medidas económicas mas parecidas al modelo de Hamilton que al de Jefferson. De acuerdo con Sellers esto fue resultado de que los empresarios y sus representantes se hicieron del control del Partido Republicano de Jefferson y con ello del gobierno federal. Sin embargo, lo que realmente marcó el punto de inflexión en la política y la economía de los EUA fue la Guerra de 1812 en contra de Gran Bretaña. A pesar de que los británicos obtuvieron el triunfo en la mayoría de los combates, al final, los estadounidenses sintieron como si hubiesen ganado la guerra. Para ello, bastó la victoria que Andrew Jackson obtuvo, en enero de 1815, en la Batalla de New Orleans, por lo cual se convirtió en el gran héroe estadounidense. No obstante, ese triunfo militar aparente, el modelo de los EUA mostró sus fallas. Se corroboró la necesidad de tener un poder nacional centralizado, un ejercito permanente y controles financieros. Al concluir el conflicto, los Republicanos impusieron tarifas para proteger a los manufactureros pequeños. Asimismo, propusieron un programa financiado por el estado para promover el desarrollo de capital y la consolidación nacional a través del banco nacional, la expansión territorial, mejoras domésticas y la implantación de tarifas. Como consecuencia, los granjeros, los mecánicos en las ciudades quienes operaban de manera autónoma a nivel local y eran partidarios de un gobierno con limites, se rebelaron al ver que su forma de vida era amenazada por la revolución del mercado. A finales de los 1810s, principios de los 1820s, la economía estadounidense no lucia brillante; el valor de las exportaciones, principalmente las de productos agrícolas, cayeron 41 porciento entre 1818 y 1821. Otros factores que sacudieron la estructura económica y política de los EUA fueron: fueron el pánico financiero de 1819, el hecho de que un tercio de la población fueran esclavos, así como el llamado ’Missouri Compromise,’ de 1820, mediante el cual se aceptaba a Missouri como un estado esclavista y a Maine como uno libre, a la vez que prohibía la esclavitud en el Territorio de Lousiana al norte de la latitud 36° 30´.

Dado lo anterior, en la elección de 1824, el dominio de los Republicanos mostró sus limitantes. En la contienda presidencial, Andrew Jackson (99 votos electorales y 153,544 votos populares) derrotó a John Quincy Adamas, el junior del segundo presidente John Adamas y secretario de estado bajo Madison, (84 votos electorales y 108,740 votos populares). Otros dos candidatos fueron el secretario de estado, William H. Crawford (41 votos electorales) y el Representante por Kentucky, Henry Clark (37 votos electorales. Dado que la ley establecía que para ser declarado presidente se requerían 131 votos electorales, hubieron de recurrir a la Enmienda Constitucional número 12, en la cual se indicaba que los tres candidatos con mayor numero de votos electorales habrían de ser puestos a consideración de la Cámara de Representantes para elegir al ganador. Esto dejó fuera a Clark quien, sin embargo, utilizó du poder como líder de la Cámara de Representantes para definir al ganador. Según las consejas, Clark ofreció a Jackson su apoyo a cambio de ser nombrado secretario de estado, algo que el primero siempre negó, pero como Jackson rechazó la propuesta, entonces el hombre de Kentucky negoció que sus votos electorales, junto con los de otros federalistas, fueran para Adams a quien entronizaron, el 9 de febrero de 1825 como presidente electo. A esa negociación se le conoce como la ’Corrupt Bargain,’ la cual adquirió mayor veracidad cuando Clark es nombrado secretario de estado por Adams. Inmediatamente, tras de esa ’derrota,’ Jackson renuncia a su cargo de senador e inicia la campaña presidencial para 1828. La administración de Adams (1825-1829) fue un desastre y eso permitió que Jackson formara, el 8 de enero de 1828, el Partido Demócrata bajo cuya bandera contendió, nuevamente, en contra de Adams a quien derrotó por 178 a 83 votos electorales.

Barney menciona que los EUA se involucró en una etapa nueva de su búsqueda continua por definir lo que debería de ser una sociedad democrática. La herencia del igualitarismo del Republicanismo estadounidense y el deseo de ser libres proveyeron un ímpetu poderoso a las corrientes democráticas de la sociedad que emergió en los 1820s con el crecimiento de la cultura política, la expansión de los derechos de voto para los hombres blancos, y la apertura de opciones económicas para los individuos.

Sin embargo, algunas peculiaridades caracterizaron la democracia Jacksoniana bajo la cual el presidente ejercía sus poderes constitucionales hasta el límite. Un par de ejemplos los encontramos en un par de casos. Uno es la llamada Anulación y la otra la ’Bank War.’ Una versión concisa sobre esto puede encontrarse en lo que el historiador, Arthur Meier Schlesinger Jr., escribió en ’The Age of Jackson,’ (1945). Basado en ello apuntamos que, en lo concerniente a la Anulación, todo se inicia cuando el precio del algodón continuó su caída, en 1818, era de 31 centavos por libra, y en, 1831, registraba ocho centavos por libra. Los agricultores sureños culpaban a la imposición de tarifas de importación de la situación. Eso era una muestra de la autoridad federal ejerciendo el poder y ante ello, temían que el paso siguiente fuera la abolición de la esclavitud. Ane esto, los propietarios de esclavos pensaron que eran lo suficientemente poderosos para oponerse a las disposiciones federales que fueran contrarias a sus intereses, lo cual significaba la Anulación de todas las leyes federales que fueran contraria a ellos. Si bien, al principio, varios estados sureños simpatizaban con esa postura, al final, solamente South Carolina se mantuvo en esa postura. Jackson buscó paliar la crisis y la ley de tarifas de 1832 disminuyó los porcentajes sobre bienes importados, No se tuvieron los efectos deseados y el vicepresidente James Calhoun apoyó a quienes en South Carolina iban por la vía de desobedecer las leyes federales. Finalmente, en diciembre de 1832, Jackson promulgo la Proclama de Anulación, logrando que el gobierno le autorizara el uso de la fuerza para imponerla.

En el caso segundo, recordemos que, en 1791, Alexander Hamilton estableció el Banco de los EUA, cuyo permiso para operar feneció en 1811. Dado que todos veían a la institución como un instrumento de la elite, el Congreso no autorizó la renovación del permiso. No sería sino hasta 1816 cuando se autorizó el Segundo Banco de los EUA cuya autorización para operar acabaría en 1836. Con la creación de esta institución financiera, se buscaba estabilizar la operación de doscientos bancos que operaban en el país y todos emitan papel moneda, algo que contribuyó a la crisis de 1819 mencionada anteriormente. Entre quienes no veían con buenos ojos la operación de este banco estaba Jackson quien era partidario de la moneda de oro y plata, se oponía al papel moneda y tenia un desprecio profundo por el presidente de la institución, Nicholas Biddle. En esa lucha, el senador por Missouri, Thomas Hart Benton declaró que el ’banco solamente servía para hacer más ricos a los acaudalados y mas pobres a los necesitados.’ Además, Biddle aseguraba tener más poder que Jackson. Durante la campaña de reelección de Jackson, su oponente, Henry Clay, creyó que si usaba el banco como su apoyo derrotaría al presidente. Aun cuando la autorización concluía en 1836, el Congreso pugnó por que se renovara en 1832. Obtuvo los votos necesarios y la legislación se envió para firma de Jackson quien la vetó consiente de que con ello se ganaba las simpatías de la mayoría de la población quien se oponía a la operación de dicha institución. En las palabras de Barney, ’Jackson redefinió la presidencia como la única oficina federal que representaba a todos.’ Antes de continuar, debemos de indicar que, en 1832, Jackson fue por la reelección y enfrentó a su rival eterno, Henry Clay. El 55 porciento de los electores sufragó por Jackson otorgándole 219 votos electorales, mientras que Clay obtenía el 37 por ciento del voto popular que le significaron 49 votos electorales. Con ello, la presidencia de Jackson se extendió desde 1829 hasta 1837. En las palabras de Wilentz, ’el jacksonismo’ se desarrolló como un ejemplo de los miedos y expresiones de los pequeños productores y trabajadores amenazados por la comercialización, así como de los votantes en áreas periféricas que aún no se habían integrado a la revolución del mercado.’

Esa revolución del mercado transformó una sociedad agraria, fincada en granjas autosuficientes, en en una sociedad industrial de trabajo y empleados asalariados, teniendo por consecuencia, entre otras cosas, la creación de la clase media. El mercado fue un agente revolucionario de cambio, que ofrecía la libertad de competir y elevar el nivel de vida, pero al mismo tiempo le quitaba la libertad de la independencia económica y el trabajo por cuenta propia. Un elemento clave en esa revolución del mercado fue el desarrollo del transporte, especialmente via los botes de vapor, canales y ferrocarriles lo cual permitió transportar a las personas y los bienes con velocidad mayor, al tiempo en que la expansión territorial crecía. Sin ese avance tecnológico, la revolución del mercado no habría tenido éxito al crear una sociedad nueva en la cual la actividad interregional se convirtió en el elemento principal de la economía. Dicha revolución, sin embargo, tuvo costos implícitos para el modelo prevaleciente hasta entonces. Generó el inicio de la ruptura en la unidad familiar, problemas de arraigo, la movilización hacia el oeste, énfasis en el trabajo en la fábrica, y el incremento en el arrendamiento de tierras. Después de 1840, en los EUA emergieron dos tipos de sociedades. Una, la sociedad democrática basada en el trabajo libre ubicada en el Norte. La otra, una economía fincada en la esclavitud ubicada en el Sur. Aun cuando en ambas se proclamaba tener los mismos valores e ideales, estar unidas a través del gobierno federal y los partidos políticos, las dos eran antagonistas. Esto, también, marco la consolidación de dos partidos políticos, el Demócrata creado por Jackson y el ’Whig’ creado en 1833 por Henry Clark. El Partido ’Whigh’ promovía utilizar el poder del gobierno para promover el cambio económico y regular las consecuencias sociales que dicho cambio trajera. Los Demócratas estaban a favor de que en base a la fuerza del Ejecutivo se removieran las barreras que impedían la igualdad de oportunidades.

Un resumen sobre como la economía y la sociedad estadounidense evolucionó a través de la primera mitad del siglo XIX es provisto por Barney quien en ’The Passage of the Republic’ planteó que en el Norte durante el ’antebellum,’ (el período previo a la guerra de secesión), el republicanismo se mezcló con el capitalismo liberal, el cual era una ideología social que enfatizaba el desarrollo progresivo de las libertades individuales nuevas y la superación personal a través del acceso irrestricto a la ganancia económica. Mientras que, en el Sur, durante ese mismo periodo, el Republicanismo se volvió inseparable de códigos culturales como el honor del hombre blanco lo cual sustentó la base ideológica de lo que los propietarios de esclavos consideraban como democracia. Sin embargo, lo que disparó la Guerra Civil fueron las interpretaciones distintas que se dieron a los cambios en el mercado. En el Norte y en el Sur, las mayorías políticas identificaron el sistema social y la economía de mercado del otro como una amenaza inmediata a sus libertades republicanas., La disputa fue por definir el tipo de Republicanismo que prevalecería en el futuro. La Guerra Civil preservó la Unión permitiendo que las generaciones futuras consolidaran los avances de la revolución del mercado, pero lo mas importante fue cumplir con las expectativas de los Padres Fundadores quienes plantearon consolidar una republica y sentaron las bases para vivir en una sociedad democrática, una aspiración que tardaría aun muchos años en consolidarse y que, hoy en día, se encuentra inmersa en un proceso que deja muchas dudas de su prevalencia al observar cómo, derivado de la deshonestidad de algunos, se ha ensuciado un proceso electoral que no solamente siembra dudas sobre los resultados, sino que genera un divisionismo, nunca visto en nuestros días, entre la sociedad estadounidense. Esto, representa un retroceso hacia épocas que se creían superadas y cuyas consecuencias esperamos no se repitan. Esto no convendría ni a quienes hoy se regocijan, ni a aquellos que protestan. Eso, sin embargo, al final de cuentas es una decisión que corresponde tomar, exclusivamente, a los ciudadanos estadounidenses. [email protected]

Añadido (1) Si bien, en 1943, el poeta del trópico, Carlos Pellicer Cámara escribió: ’…La tierra vive a merced del agua que sube o que baje…,’ eso de ir a socorrer, sin siquiera mojarse la suela del mocasín, a los tabasqueños hasta que, literalmente, tienen el agua en la nariz es una muestra de que los reflejos andan lentos. Ya veremos si sus paisanos no les cobran la factura a los próceres.

Añadido (2) Respecto a nuestro añadido de la semana anterior (de ascender Biden a la presidencia en los EUA, sería el segundo católico quien al igual que el primero, Kennedy, lo haría en medio de alegatos de fraude), no faltó un acucioso quien nos reclamó haber omitido que, también, por estos rumbos un católico, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, arribó en medio de acusaciones de talante similar. Ni modo de responderle que no era cierto.

Añadido (3) ¿Con que cara irán los candidatos de Morena a solicitar a sus paisanos el voto el año próximo tras de que ahora les recortan el presupuesto a las entidades federativas? ¿Creerán que la mayoría de sus coterráneos padecen de algún mal neurodegenerativo?

Añadido (4) En Sonora, ya dieron el paso segundo camino a lo que viene el año próximo. Aún faltan varios más, veremos si los concretan.

Añadido (5) Cuando la tragedia de los demás genera risa en alguien, solamente podemos decir que está demente o es un cínico. ¿Cuál será la opción más adecuada en este caso?