Con uso de fuerza pública, aseguran oficinas de Cooperativa Cruz Azul en CDMX

Ciudad de México,(BALÓN CUADRADO).– Con uso de la fuerza pública, a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron aseguradas la madrugada de este jueves, las oficinas de la Cooperativa La Cruz Azul —cementera fundada en 1881, propietaria del equipo de futbol, una de las más importantes de América Latina–, ubicadas en Periférico Sur 5550-5, colonia Pedregal de Carrasco de esta capital.



Lo anterior, luego de que un juez de la Ciudad de México determinó ponerlas a disposición del actual Consejo de Administración de la Cooperativa.



Ellos son: Héctor Lara, Yolanda Ramírez Ramírez, Jorge Cruz Romero y Julián Luis Velázquez Rangel, quienes sesionan ya al interior de la cooperativa.



La orden dispone que deberán ser entregados bienes, maquinaria y equipo que se encuentren en dichas instalaciones.



Al respecto, el abogado Guillermo Barradas confirmó –en el programa de Carmen Aristegui en vivo y después difundido en su portal–, la toma de las oficinas corporativas. Donde, precisó, fue encontrado un asistente del Billy Álvarez sacando dinero, además de que detectaron que se transmitió la propiedad de las plantas a un fideicomiso.



Se pretende, aseguró, «terminar con la dictadura de saqueos.»



’Somos abogados del consejo de administración y del consejo de vigilancia que, precisamente, por orden judicial, acabamos de ser restituidos en la administración de la cooperativa y acabamos de tomar posesión de las oficinas corporativas de la empresa’, expuso.



Adelantó que se ordenarán auditorías por posibles actos ilícitos de Guillermo Álvarez, a quien considera ’expresidente’ de la Cooperativa Cruz Azul, quien estuvo 32 años en el cargo. Desde el miércoles pasado, Billy tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Los consejos de administración y de vigilancia se encuentran sesionando, tomando decisiones respecto del rumbo de la cooperativa, haciéndose cargo ya de la administración, ordenando la práctica de auditorías.



’Los puestos laborales de la empresa no corren riesgo.La operación de la cooperativa no corre riesgo ni tampoco el equipo de futbol’, aclaró.



Respecto al operativo, detalló que ’acudimos en compañía de fuerza pública. Afortunadamente fue un operativo bastante limpio, muy sencillo, en donde había algunos elementos de seguridad custodiando la puerta.’



Se logró, describió, ’entrar a las oficinas, se restituye a estos miembros del consejo de administración… para poder tomar las riendas de la cooperativa, en estos momentos están sesionado y haciéndose cargo de la misma’.



Barradas reveló que encontraron al asistente personal de Billy Álvarez quien ’salía muy nervioso con dos bolsas negras que contenían al interior en efectivo casi 500 mil pesos’, cuyo origen no pudo acreditar por lo que quedaron asegurados.



’El secretario particular de Billy Álvarez estaba sacando dinero y preparando cajas con documentos’, puntualizó.



’Es gravísimo lo que nos estamos encontrando’, lamentó y adelantó que presentarán una denuncia.



Además, el abogado acusó a Álvarez de saquear la cooperativa y dejar en manos de una fiduciaria las plantas de la cooperativa.



Puntualizó que se trata del fideicomiso 447, con la fiduciaria Afianzadora Fiducia SA de CV, firmado con Cooperativa Cruz Azul, sin autorización de nadie y simplemente con la firma de Guillermo Álvarez, ’aportando a ese fideicomiso, transmitiendo la propiedad a ese fideicomiso de las plantas de esa cooperativa que es con lo que funciona la cooperativa, es gravísimo lo que nos estamos encontrando’.



La fecha del fideicomiso es del 15 de agosto de 2016.



’Habrá que luchar ahora por recuperar las plantas y regresarlas a la cooperativa que es a quienes pertenecen’, anotó.



Ahora, confesó, ’lo que se quiere es terminar con esta dictadura de saqueos.’



Fuera de esos 10 puestos directivos que se están investigando todos los demás tienen garantizados sus pagos y su trabajo, precisó.



El abogado también explicó que se tuvo noticia de manera extraoficial hace unas horas que había sido localizado en una casa en las Lomas de Chapultepec, en la calle de Sierra Ventana, el señor Víctor Garcés (ex director jurídico).



’Pareciera que ahí está escondido de la orden de aprehensión, se esperará en las próximas horas si las autoridades reciben ya la orden de cateo’, especuló Barradas.