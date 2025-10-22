Con 21 comités vecinales, se consolida la ’red violeta en Acolman’

Acolman, Estado de México. – La presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, encabezo la jornada ’Mochila Violeta al hombro’, como parte del tercer aniversario de la fundación de la Red Violeta en Acolman y que se realizo en el foro al aire libre de la cabecera municipal.



Al comienzo de la jornada ’Mochila Violeta al hombro’, se desarrollo una clase de zumba en la que participo la alcaldesa Blanca Osorio, la presidenta honoraria del Sistema Dif Municipal, Itzel Fatima Villeda Osorio, asi como la directora de la institución Esther Arellano.



Posteriormente, arribaron al teatro al aire libre de la cabecera municipal para la toma de protesta de los 21 comités vecinales, la munícipe, el legislador mexiquense Osvaldo Cortes Contreras, la propia presidenta honoraria del DIF en Acolman, el secretario del Ayuntamiento, Enrique Baleon Lemus y el segundo regidor del ayuntamiento, Jose Juan Cuadra Vázquez, entre otros.



Ahí, la presidenta honoraria del Sistema Dif Municipal, Itzel Fatima Villeda Osorio, señalo que la Red Violeta en Acolman, significa el primer paso hacia la transformación de la vida de las mujeres, ’la causa es defender los derechos de las mujeres y dotarlas de herramientas para que tengan autonomía económica y un sostén emocional’, agrego.



De parte de la Red Violeta de Acolman, correspondió a la coordinadora Mariela Muñoz Cruz, reconocer y agradecer a quienes hace 3 años, decidieron empoderar a las mujeres, ’nació la esperanza y la posibilidad de una vida sin violencia, nace la fuerza de crecer y qué podemos ser autosuficientes que podemos por si solas, sostener a nuestras familias con dignidad’, indico.



Tras reconocer el valor de los varones en la sociedad y en la integración de una familia, Muñoz Cruz, aclaro que el respeto y la equidad no son negociables.



Después, el diputado local Osvaldo Cortés Contreras, recordó que hace tres años se tomó la decisión de crear un mecanismo de protección y solidaridad. Asi mismo, califico como trascendental la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país, ’las mujeres son un factor clave en la vida de todos y cada uno de nosotros’, concluyó.



Por su parte, pero ahora como la presidenta municipal y hace tres años como su coordinadora, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, reconoció avances en la instrumentación de políticas públicas, que colocan -dijo- al hombre y la mujer en igualdad de oportunidades.



’Red Violeta Acolman, costo trabajo por la predominancia del machismo al interior de nuestra sociedad, aun y cuando el concepto, pues era fortalecer los lazos familiares’, expreso.



Finalmente, lanzo el exhorto, ’comprometámonos a tener acciones a favor de la familia’.