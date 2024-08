Con ayuntagol activan e integran a jugadores del ayuntamiento de Texcoco

Con la finalidad de promover la integración y la sana convivencia mediante el deporte y la activación física, el gobierno municipal organizó el torneo de fútbol Ayuntagol, en donde participaron las diferentes direcciones de la administración municipal con sus respectivos equipos.



Desde temprana hora los equipos fueron llegando a las instalaciones del deportivo Elena Poniatowska, algunos para recibir sus uniformes, otros para entrenar y calentar y así estar listos para la primera ronda de juegos, de acuerdo al sorteo.



Así jugando dos juegos simultáneos se fueron eliminando los equipos en el Deportivo Elena Poniatowska, en donde se reencontraron amigos y compañeros de trabajo, primero para preguntar ¡cómo iban?, si ¿habían jugado?, otros en la porra, pero al final todos unidos en torno a las dos canchas de fútbol atentos a las jugadas que a veces eran interesantes, otras sorprendían y otras más preocupaban, sin dejar de ser divertidas.



’Más que una competencia, es una convivencia, para integrarnos a través del deporte’, dijo la presidenta municipal a los presentes al dar la patada inicial de este encuentro deportivo.





’Se trata de un juego con equipos mixtos de hombres y mujeres, en donde se va a mostrar el trabajo en equipo sin roles, cuidándonos como amigos y compañeros de trabajo’, les explicaron los árbitros.



En donde los participantes, compartieron el desayuno, el almuerzo, los alimentos y hasta el postre, como parte de esta gran convivencia en donde no faltaron los lesionados.



La más grave fue una empleada de administración que chocó con una compañera, pero al caer se le dislocó la clavícula, por lo que fue trasladada al ISSEMYM, con diagnóstico de cirugía.



No faltaron las patadas en las espinillas, raspones en rodillas, cabezazos, y hasta dolores musculares, ’ya pido cambio, mis reumas no me dejan seguir’, dijo uno de los veteranos que le estaba echando ganas al juego.



Así se vieron los juegos finales, en la cancha número dos, los Orioles de la Dirección de Protección Civil contra Desarrollo Económico, con el triunfo para el primer equipo.



Mientras que en la cancha uno, los de Seguridad Pública compitieron contra los de Agua Potable, con el triunfo muy peleado en penales para el segundo equipo.



La premiación para los campeones de los dos grupos se hizo entre porras y algarabía, pero la sorpresa fue para todos los equipos que recibieron su trofeo por haber participado.



También se premió el esfuerzo de las mujeres quienes en la cancha de fútbol 7, jugaron las trabajadoras de administración contra Seguridad Pública, resultando ganadoras las administrativas.



’Aquí todos ganamos, porque todos participamos como una gran familia, porque se cumplió el objetivo de integrarnos y activarnos físicamente a través del deporte’, dijo Elizabeth Terrazas, animando a todos los quipos a participar junto con su pequeño hijo que la representó en el equipo de presidencia y convivió como buen deportistas.



De esta forma, el torneo Ayuntagol sentó las bases de la unidad y la convivencia a través del deporte, a tal grado que ya piensan en otra disciplina deportiva que permita este tipo de acercamientos e integración.