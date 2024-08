Con baile y skateboarding realizan cabildo juvenil en Chimalhuacán

En un ambiente colmado de propuestas juveniles, así como de expresiones artísticas y deportivas –como baile y skateboarding–, el H. Cabildo de Chimalhuacán, encabezado por la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, llevó a cabo el Tercer Cabildo Juvenil en las instalaciones del Skatepark San Pedro, ubicado en el Complejo Cultural y Recreativo Acolmiztli Nezahualcóyotl (CCRAN), en la Cabecera Municipal.



Durante el Tercer Cabildo Juvenil, la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez escuchó con atención las propuestas de seis jóvenes chimalhuaquenses que previamente atendieron la convocatoria pública, registraron su participación en la Secretaría del Ayuntamiento y cumplieron con los requisitos de acuerdo a la ley para intervenir en la sesión de Cabildo Juvenil.



’Muchas gracias por sus participaciones, para nosotros como gobierno es muy importante escuchar sus voces, pues nos dan la pauta para seguir mejorando. Anteriormente no se daba esta apertura, pero para los gobiernos de transformación es muy importante tomarlos en cuenta, ejemplo de ello es el gobierno federal que ha creado programas sociales para ustedes, para que se sigan preparando personalmente’, dijo a los jóvenes asistentes la Presidenta de Chimalhuacán.



El joven ponente Carlos Martínez abordó la problemática hídrica que vive el país en cuanto al desabasto de agua, asunto que preocupa a las jóvenes generaciones, por lo cual entregó a la Presidenta Xóchitl Flores una propuesta ciudadana de captación de agua pluvial, la cual busca lograr la autosuficiencia del municipio en temas hídricos. Por su parte, el ciudadano Irvin Pérez agradeció a la Alcaldesa de Chimalhuacán por abrir la puerta a la participación de los jóvenes y externó la necesidad de fomentar el acceso a empleo para dicho sector de la población, por lo que propuso la realización de ferias de empleo para jóvenes, pues ’es importante que las juventudes tengamos buenas propuestas de empleo y bien remuneradas’.



En su participación, Eduardo Bello abordó la necesidad de regularizar el servicio de los mototaxis en el territorio, para evitar accidentes viales y otras problemáticas de seguridad como robo. ’Con el apoyo del gobierno podemos mejorar este transporte para que los pasajeros estemos más seguros, también pedimos que haya capacitación para los mototaxistas y control de tarifas’. Asimismo, abordó la necesidad de la conexión a Internet en espacios públicos, para que los jóvenes puedan estar más comunicados e informados.



Fátima Cruz propuso al H. Cabildo de Chimalhuacán implementar botones de seguridad en los negocios de los jóvenes emprendedores, para que las autoridades puedan acudir en su auxilio en caso de cualquier problema de seguridad, lo cual solicitó que se haga extensivo en el transporte público, pues si bien existe la aplicación para teléfonos inteligentes ’Chimalerta’, ’si nos quitan los teléfonos no podemos pedir auxilio’.



En su intervención, la joven Guadalupe Resendiz propuso la creación de una Academia Juvenil de Desarrollo Integral, mediante la cual las juventudes chimalhuaquenses puedan aprender diversas competencias técnicas en áreas como programación, diseño gráfico, idiomas, desarrollo personal y emocional, asesoramiento académico, etc., para enfrentar de mejor manera los retos académicos y laborales. ’Agradezco a la Presidenta por su apoyo constante y compromiso con nuestra comunidad, en lo que va de su gobierno hemos logrado avances significativos en nuestra calidad de vida. Jóvenes, sigamos adelante con la convicción de que juntos podremos lograr lo que nos propongamos’, culminó la joven.



Finalmente, la alumna de secundaria Janeth Infante habló del problema del manejo y disposición de la basura, que ha desembocado en distintas problemáticas como inundaciones. Tal problemática también aqueja al Estado de México, por lo que mañana se llevará a cabo una jornada llamada ’Limpiemos Nuestro EdoMéx’, invitamos a la ciudadanía a participar, propongo que empecemos desde nuestras escuelas y casas, conminó la estudiante de nivel básico al tiempo que solicitó la intervención de las autoridades competentes.



La Presidenta Municipal de Chimalhuacán expresó su agradecimiento a los jóvenes que participaron en el Tercer Cabildo Juvenil y se comprometió a turnar las solicitudes y propuestas a las áreas correspondientes como el Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), las direcciones de la Juventud y Desarrollo Económico, así como al Departamento de Fomento al Transporte, para darles oportuna atención y seguimiento en beneficio de toda la población.



El Tercer Cabildo Juvenil contó con la participación del grupo de baile ’Golden Dance Studio’, conformado por hombres y mujeres jóvenes que comparten la pasión por el baile, también participó el grupo de patinadores ’Rollers Duff’ y jóvenes skaters, quienes recibieron reconocimientos por parte de las autoridades municipales.