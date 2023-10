NEXTLALPAN, Estado de México. La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez instruyó a las Secretarías estatales relacionadas con mejorar el bienestar de las mujeres del campo a detonar su desarrollo de forma integral y atender las necesidades más apremiantes que enfrentan.



La Mandataria estatal señaló que, como gobierno ’hay una gran transversalidad y todo tiene que verse en todas las áreas, si lo vemos dividido no podemos lograr un objetivo general y por eso venimos todas las Secretarías porque cada una tiene una labor muy importante.



Por ello instruyó a todas las Secretarías reforzar el apoyo para las mujeres del campo y rurales. ’La Secretaría del Campo, que siga trabajando con la entrega de esa certeza jurídica, que son los títulos, ya entregamos 4 mil en Ocoyoacac, le pido que vengamos a entregar otros y beneficiar a nuestras mujeres productoras, porque teniendo un documento, que sea certeza jurídica de su propiedad, saben que con eso ya tenemos tranquilidad", sostuvo.



En Nextlalpan, donde encabezó la conmemoración del Dia Internacional de la Mujer Rural, la Mandataria estatal reconoció el papel de las mexiquenses dedicadas a las labores agrícolas, ya que además de producir el alimento que llega a los hogares, también son formadoras de sus hijos, son artesanas y también ejemplo de superación.



’En este Día Internacional de la Mujer Rural me siento muy contenta de poder estar aquí junto con ustedes, mujeres trabajadoras, heroínas que conocen el trabajo duro y que han demostrado con esfuerzo y con amor cuánto las mujeres podemos aportar al desarrollo de nuestro país. Sin duda alguna es un día sí para festejar, pero siento que más para conmemorar y para reflexionar, decir en qué momento y en qué situación están nuestras mujeres campesinas y qué retos todavía debemos de cubrir’, resaltó.



La Gobernadora apuntó que, a sólo un mes de iniciar su administración, el Gobierno que dirige analiza las peticiones recibidas en campaña, centradas en resolver cuestiones críticas en el sector rural, como atender la violencia de género, el abasto de agua o más apoyos agrícolas.



Para conseguirlo, anunció que las y los integrantes del Gabinete estatal visitarán todas las regiones del estado, donde harán un diagnóstico de las necesidades más sentidas de la ciudadanía.



A las más de 2 mil 500 mujeres de comunidades rurales, reunidas en el Estadio municipal Carlos Mercenario Carbajal, les anticipó que en próximas fechas iniciará un programa de bacheo para mejorar las vialidades en la entidad, además de que su administración mejorará los hospitales ya existentes para ofrecer mejores servicios de salud a la población, entre otras acciones.



Acompañada por las Secretarias del Gabinete legal, la Gobernadora compartió que la actual administración respaldará a las mexiquenses para que sean líderes en sus comunidades y aseguró que un paso importante en este objetivo es erradicar la violencia de la que han sido objeto, por lo que pidió que aquellas que sean víctimas de cualquier tipo de violencia denuncien estos actos, ya que así lograrán alcanzar más alternativas de desarrollo y una mejor vida.



’Pero sí les pedimos a nuestras mujeres denuncien, no podemos tomar la violencia como algo natural, no podemos hacerlo como una situación de ’al fin que se da y ni modo, me tocó esta vida y ya qué otra cosa puedo hacer’. No, sí podemos hacer un cambio y vean el producto de la lucha de muchas mujeres, que incluso algunas ya no están en esta vida, hizo posible que podamos tener una mujer Gobernadora en el Estado de México, el producto y la lucha de muchas mujeres’, externó.



En este evento, la Gobernadora recibió de manos de José Merced Mejía Muñoz, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, las semillas de una nueva variedad de Dalia, denominada "Colibrí", y que fue desarrollada para fomentar el cultivo de esta especie en todo el estado.



Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, destacó la importancia de trabajar por las mujeres rurales, quienes son las que siembran la tierra, además de cuidar del medio ambiente y la biodiversidad.



Dijo que para el Gobierno de México es prioridad garantizar el derecho de todas, principalmente de aquellas que están en situación de vulnerabilidad, como se hace a través de la cuarta transformación, con programas que eleven la calidad de vida de este sector, y aseguró que mediante el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez se hará la diferencia para combatir las desigualdades.



Por su parte, Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres, puntualizó que el plan de trabajo de la Gobernadora Delfina Gómez privilegia la atención de las mujeres, y recalcó que ellas son el eje central de la política social, especialmente, aquellas que viven en comunidades rurales, pues son quienes más barreras tienen que superar para salir adelante.



En su oportunidad, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, detalló que las mujeres rurales representan cerca de 14 por ciento de la población de la entidad, y subrayó la importancia que tienen al participar en actividades de agricultura, ganadería, acuicultura y artesanales, sin embargo, señaló que no disponen del mismo acceso a créditos, a insumos o a servicios públicos como educación o asistencia sanitaria.



También acompañaron a la Gobernadora las Secretarias de su Gabinete: Paulina Moreno García, de Finanzas; Macarena Montoya Olvera, de Salud; Laura González Hernández, de Desarrollo Económico; Nelly Carrasco Godínez, de Cultura y Turismo; Hilda Salazar Gil, de la Contraloría; Alhely Rubio Arronis, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como Trinidad Franco Arpero, titular de la Oficialía Mayor.



Además de Myrna García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem); Patricia Reyes Garduño, productora de maíz palomero de la comunidad de San Antonio de las Huertas, en San Felipe del Progreso; servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno y representantes de las mujeres del campo de la entidad.