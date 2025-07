Con inversión de 59 mdp, Delfina Gómez entrega parque y teatro al aire libre en Acolman y Tepetlaoxtoc

TOLUCA, Estado de México. - Con una inversión superior a los 59 millones de pesos, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó dos obras emblemáticas en los municipios de Acolman y Tepetlaoxtoc: el Parque Lineal Boulevard del Lago y el Teatro Municipal al Aire Libre, respectivamente.



’Quiero decirles que, de verdad, mis respetos a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum porque ahorita con el Programa de Zona Oriente nos ayuda con los 10 municipios y eso hace que nosotros podamos trabajar con los otros 115 municipios y podemos reforzar’, afirmó la mandataria estatal, al subrayar que estos proyectos forman parte del Programa de Obra Pública con sentido social que impulsa su administración en los 125 municipios de la entidad.



Parque revive zona olvidada en Acolman



Con una inversión de 35.7 millones de pesos, la Mandataria estatal transformó un predio en desuso y lleno de basura en el nuevo Parque Lineal Boulevard del Lago, que beneficiará directamente a más de 9 mil habitantes. El espacio incluye áreas verdes, juegos infantiles, zona de picnic, parque de patinaje y una trotapista. Durante su construcción se generaron más de tres mil empleos directos e indirectos.



’Si ustedes recuerdan, era un área donde había mucha basura, mucha hierba, y que ahora se modifique esta imagen urbana realmente va a ayudar mucho para cuando vengan nuestros visitantes a ver el trabajo de nuestros artesanos con la elaboración de piñatas’, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Destacó que este parque no sólo representa una mejora en infraestructura urbana, sino una oportunidad para la reconstrucción del tejido social.



’Se reactiva la economía, se reactivan empleos, se reactiva la participación social y, sobre todo, se reactiva la posibilidad de fortalecer nuestra cultura, de fortalecer la participación de los jóvenes y los niños’, puntualizó Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Teatro impulsa a los pueblos originarios en Tepetlaoxtoc



En Tepetlaoxtoc, la Mandataria estatal inauguró el nuevo Teatro Municipal al Aire Libre, cuya inversión alcanzó los 23.3 millones de pesos. Este recinto de 12 mil 350 metros cuadrados cuenta con un foro abierto, salón de usos múltiples, plaza de acceso, andadores y estacionamiento. En su edificación se generaron mil 690 empleos.



Este espacio será sede del tradicional Festival de las Danzas Ximopano No Kali, evento que congrega a danzantes de diversas regiones del país y representa un punto de encuentro para la preservación de las tradiciones de los pueblos originarios.



’El que hagan ahorita en próximas fechas un festival, eso va a ayudar mucho, porque nuestros pequeñitos que están aquí al frente, ellos son los que van a seguir preservando nuestra cultura, ellos son los que nos pueden ayudar a que no se pierda la esencia, las raíces de lo que son nuestros pueblos originarios’, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Durante los eventos, la gobernadora estuvo acompañada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; y Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.



Así como por las y los Presidentes Municipales Blanca Guadalupe Sánchez Osorio (Acolman), Diana Elizabeth Morales Méndez (Tepetlaoxtoc) y Nazario Gutiérrez Martínez (Texcoco); legisladores federales y locales, integrantes de los cabildos y vecinas y vecinos de las localidades beneficiadas.