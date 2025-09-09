Con mando unificado disminuye 50% el robo de vehículo en el oriente del Estado de México

CUAUTITLÁN IZCALLI, Estado de México.- A 166 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente, se alcanzó una disminución del 50 por ciento en el robo de vehículo, en comparación con los 166 días previos al inicio de esta estrategia de seguridad.



Durante la Mesa de Paz Estado de México, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez, también se informó que el homicidio doloso se redujo 18.05 por ciento en el mismo periodo, lo que refleja avances importantes en la seguridad de la región.



La Gobernadora destacó en sus redes sociales que el Gobierno de México, el Estado de México y los municipios trabajan de manera coordinada por la seguridad y la paz en esta zona.



Previo a la sesión, se realizó una Ceremonia con Fuerzas Armadas, en la que se rindieron honores a la Bandera y se refrendó el compromiso de seguir trabajando juntos por la tranquilidad de las familias mexiquenses.



Cabe destacar que hoy participaron Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, y hoy sumaron 15 municipios en esta estrategia de seguridad.



En la reunión participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.