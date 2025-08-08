Con programa de obra pública, GEM construye 34 trotapistas; 8 ya están en operación

METEPEC, Estado de México. – Como parte del Programa de Obra Pública, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez construye 34 trotapistas y pistas de atletismo en distintos municipios de la entidad. Ocho de estos espacios ya están en operación, brindando a las familias mexiquenses lugares seguros, accesibles y de calidad para fomentar el deporte, la convivencia y el bienestar.



Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, indicó que estas acciones forman parte de los proyectos a cargo de la dependencia para construir entornos urbanos de calidad, y consolidan el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con el bienestar colectivo.



Las primeras ocho obras con pistas deportivas de este programa ya están en servicio con un impacto positivo en la convivencia, la salud y el entrenamiento de las familias en los municipios de Acolman, Ixtlahuaca, Lerma, Nextlalpan, Ocoyoacac, Otzolotepec, Teoloyucan y Tepotzotlán.







Además de su enfoque deportivo, los espacios públicos donde se ubican estas pistas son inclusivos y están diseñados para toda la familia. Cuentan con rampas de acceso y andadores que garantizan la accesibilidad; incorporan juegos infantiles y áreas de esparcimiento familiar, y algunos también disponen de zonas destinadas a mascotas.



Para asegurar su funcionalidad y seguridad, estos sitios están equipados con mobiliario urbano, como bancas y botes de basura, e iluminación solar que mejora la visibilidad en todas las áreas.



El Gobierno del Estado de México refrenda el compromiso de construir entornos urbanos que fortalezcan la convivencia social y promuevan el deporte y el bienestar de la ciudadanía en todas las regiones de la entidad.