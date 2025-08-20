Con trolebús de Ixtapaluca, gobierno de Delfina Gómez beneficiará a más de 900 mil habitantes del oriente del estado de México

TLALNEPANTLA, Estado de México.- El Trolebús Ixtapaluca, que se contempla en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, beneficiará a más de 900 mil personas de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco y reducirá los tiempos de traslado en 47 minutos.



Esta obra impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tendrá una inversión federal y estatal de dos mil 50 millones de pesos.



Merari Hurtado Rellstab, Coordinadora de Programas y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Movilidad (Semov), señaló que este será el segundo Trolebús que operé en el Estado de México y tendrá una extensión de 11.3 kilómetros, con un carril confinado y 11 estaciones. El recorrido será de Ixtapaluca a la estación de Puente Blanco del Trolebús Mexiquense, en Valle de Chalco, con lo que se brindará una mejor movilidad e interconexión en el oriente de la entidad.



Esta nueva ruta del Trolebús responde a la alta demanda de transporte público en esta zona del Estado de México; además que dignifica el servicio al ser una opción autosuficiente, sustentable y segura. María Zúñiga Canales Rosa, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) informó que se destinaron cinco millones de pesos, para realizar un estudio integral de la demanda de usuarios, de ascenso y descenso de pasaje, reestructuración de rutas y modelo de negocio, que determinará la ruta final que tendrá el trolebús, el número de unidades que se requieren y las características de las estaciones.



Se estima que atenderá a por lo menos 40 mil usuarios todos los días. Actualmente se trabaja con los representantes de las rutas de transporte público existentes, para que se integren al sistema y funcionen como alimentadoras del Trolebús Ixtapaluca, tal como se está realizando con los concesionarios de la zona para el Trolebús Mexiquense.