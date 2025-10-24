Con voluntad, el Gobierno del EdoMéx combate extracción y venta ilegal de agua: SS Cristóbal Castañeda

TOLUCA, Estado de México.- Con la firme voluntad de garantizar la seguridad hídrica y combatir las prácticas ilícitas que afectan el suministro de agua en la entidad, el Gobierno del Estado de México participó en la Operación Caudal encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en un esfuerzo estratégico y coordinado con los tres órdenes de gobierno que busca erradicar el comercio y la extracción ilegal del agua, informó el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo.



El Titular de seguridad dijo que en esta acción integral se intervinieron cerca de 200 puntos en 48 municipios, donde se detectaron irregularidades relacionadas con tomas clandestinas, ductos manipulados y pozos que operaban fuera de la normatividad. Estas prácticas, similares al robo de hidrocarburos -conocido como ’huachicol’ del agua -, afectaban el abasto a comunidades y promovían la venta ilegal a sobreprecio mediante pipas.



También destacó que esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar que el agua llegue a todos los hogares mexiquenses, de forma segura, justa y transparente.





Afirmó que el objetivo principal de la Operación ’Caudal’ es dar certeza jurídica a la extracción y distribución del agua, garantizando que su aprovechamiento sea legal, equitativo y sostenible. Asimismo, informó que la Comisión Estatal del Agua (CAEM) mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCPC), autoridades federales, estatales y municipales, a fin de reforzar la vigilancia de las fuentes de suministro y evitar afectaciones al sistema hídrico estatal.



El Gobierno del Estado de México reitera que la protección del agua es una prioridad y que la denuncia ciudadana es clave para frenar los actos que pongan en riesgo este recurso vital.