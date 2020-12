Conagua obtiene la certificación como institución que garantiza la igualdad laboral y la no discriminación

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

En apego al compromiso del Gobierno de México de impulsar la equidad de oportunidades, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiguió la recertificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, de acuerdo a los lineamientos que establece la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.



Al informar lo anterior la Directora General de esta institución, Blanca Jiménez Cisneros, indicó que, en esta ocasión, se obtuvo un puntaje más alto (98/100 nivel Bronce) que el que tenía previamente, abarcando sus instalaciones de oficinas centrales, los 13 organismos de cuenca y las 20 direcciones locales.



’Los principales ejes de esta certificación son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral, y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades’, indicó.



Esta norma es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, a fin de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.



Conagua cuenta con la certificación nivel Bronce desde 2016, año en el que obtuvo una calificación de 88/100 puntos. Posteriormente, en 2018 el organismo de Certificación Mexicana S.C. practicó una auditoría de vigilancia a la Comisión, luego de la cual incrementó su calificación a 93/100 puntos.



Para 2020, como parte del proceso de recertificación, la Conagua logró el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la capacitación del personal que fungió como auditor interno, así como para la auditoría externa.



Gracias a la cooperación entre el personal que integra a la Comisión a nivel nacional, en coordinación con los equipos de trabajo del BID, la Conagua se consolida como una institución que no solo promueve, sino que garantiza la igualdad laboral y la no discriminación.