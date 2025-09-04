CONALEP Edomex arranca ciclo escolar con fuerza de manada en LoboFest 2025

TOLUCA, Estado de México.– Con el propósito de brindar un espacio propedéutico, lúdico y de bienestar, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de México (CONALEP) celebró el Festival de Bienvenida LoboFest 2025, que recibió a 20 mil 358 jóvenes de nuevo ingreso.



Durante cinco días se generó un ambiente atractivo para que las y los estudiantes fortalezcan su sentido de pertenencia al sistema CONALEP, se adapten a los programas institucionales y cuenten con estrategias socioemocionales que contribuyan a su vida académica.



Estas acciones responden a la política educativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien como maestra de formación académica, impulsa la educación media superior como prioridad para garantizar oportunidades de desarrollo a la juventud mexiquense.



Cada estudiante recibió un kit y participó en actividades que incluyeron recorridos por instalaciones, presentación de la oferta educativa, dinámicas de salud y valores, diagnóstico de habilidades y espacios de innovación y emprendimiento.



En el festival también se involucró a madres, padres y tutores, sensibilizándolos sobre el proceso formativo de sus hijas e hijos. Para quienes se incorporaron posteriormente, se habilitó un espacio virtual con material didáctico.