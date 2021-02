CONCACAF confirma a Guatemala como sede del Campeonato de FUTSAL de CONCACAF 2021

La competencia coronará a un campeón regional y clasificará a cuatro equipos para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021



Miami, FL (jueves, 11 de febrero de 2021) - Concacaf ha confirmado que el Campeonato de Futsal de Concacaf 2021 se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 3 al 9 de mayo de 2021.



El torneo clasificatorio para el Mundial de Futsal se jugará en el Domo Polideportivo y el Gimnasio Teodoro Palacios Flores. Ambas sedes tienen una larga trayectoria como sede de competencias internacionales de fútbol sala de primer nivel, incluida la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2000.



’Estamos muy contentos de confirmar que el Campeonato de Futsal de Concacaf se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala. La Federación de Fútbol de Guatemala tiene una muy buena trayectoria como sede de importantes competencias de Futsal y sabemos que realizarán un gran evento’, dijo el Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio.



¨Nos enorgullece y congratula que Concacaf confirme a Guatemala como el anfitrión y sede del Campeonato de Futsal, estaremos encantados de dar la bienvenida a las Selecciones de la región y trabajaremos conjuntamente con Concacaf para que el evento sea todo un éxito,’ dijo el Presidente de la Fedefut, Ing. Gerardo Paiz.



La fase de grupos de 16 equipos se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo. Después de la fase de grupos, los equipos que terminen en primer y segundo lugar en cada grupo avanzarán a los cuartos de final.



Los partidos de cuartos de final se jugarán el 7 de mayo, y los cuatro ganadores se clasificarán para las semifinales de esta competencia y a la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021. Las semifinales y la final se llevarán a cabo el 8 y 9 de mayo, respectivamente.



El calendario de todas las rondas del torneo está disponible aquí y a continuación.

La clasificatoria de Futsal de la región estaba programados inicialmente para mayo de 2020, pero debido a la pandemia y al aplazamiento de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, se reprogramo para el 2021.



En febrero de 2020, los equipos participantes fueron sorteados en enfrentamientos de clasificación y cuatro grupos de cuatro equipos. Tras la reprogramación de la competencia la fase de grupos se jugará ahora de la siguiente manera:



Grupo A

Guatemala

Trinidad y Tobago

Guadalupe

Martinica



Grupo B

Panamá

México

Surinam

Guyana Francesa



Grupo C

Costa Rica

Canadá

Haití

Republica Dominicana



Grupo D

Cuba

Estados Unidos

El Salvador

Nicaragua

Los aficionados podrán seguir toda la acción a través de los socios de televisión de la Confederación, incluyendo TUDN (USA-Español), One Soccer (CAN), Teletica y Repretel (CRC), RTVG (Guatemala), TCS (SLV), Televicentro (HON), Medcom (PAN) y otros socios locales.

Los partidos también estarán disponibles en la Aplicación Oficial de Concacaf (sujeto a restricciones territoriales). La aplicación móvil gratuita está disponible en las tiendas Apple y Google Play.



La Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021 estaba inicialmente programada para tener lugar del 12 de septiembre al 4 de octubre de 2020, pero debido a la pandemia de Covid-19, el Consejo de la FIFA anunció el 12 de mayo de 2020 que el torneo se reprogramaría del 12 de septiembre al 6 de octubre de 2021.