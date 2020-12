Concacaf confirma calendario para semifinales

Las semifinales centralizadas se jugarán el 19 de diciembre; La final está programada para el 22 de diciembre

Los cuatro equipos restantes competirán para ser campeones regionales de clubes y por el derecho a representar a Concacaf en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Miami, FL (jueves, 17 de diciembre de 2020) - Concacaf confirmó los emparejamientos y el calendario para las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020. Los dos emocionantes juegos se jugarán el sábado, 19 de diciembre a las 8:00 pm y 10:30 pm hora del este. El Estadio Exploria de Orlando será la sede de ambos enfrentamientos.



En la acción de los cuartos de final del martes, CD Olimpia (HON) venció a Montreal Impact (CAN) para alcanzar su primera semifinal de la SCCL, a pesar de la derrota de 1-0. La victoria de Montreal en el partido de vuelta resultó en un empate 2-2 en el marcador global, con CD Olimpia con un mayor número de goles de visitante.



Más tarde esa misma noche, Luis Quiñones contribuyo con tres asistencias para llevar a Tigres UANL (MEX) a una victoria por 4-0 sobre el New York City FC (USA). Con ese resultado, Tigres UANL (MEX) avanzó a las semifinales con un triunfo de 5-0 en el global y enfrentará al CD Olimpia el sábado, 19 de diciembre, a las 8:00 pm hora del este.



La acción del miércoles por la noche vio al Club América (MEX) avanzar a las semifinales a pesar de una derrota por 1-0 ante Atlanta United FC (3-1 en el global) y a Los Angeles FC (USA) regresar de un marcador de 1-0 para obtener una victoria 2-1 sobre Cruz Azul (MEX).



Las Semifinales y Final centralizadas de SCCL 2020 se jugarán de la siguiente manera (listadas en hora del Este):



Sábado, 19 de diciembre de 2020 – Semifinales

20:00 Tigres UANL (MEX) vs CD Olimpia (HON)

22:30 Los Angeles FC (USA) vs Club América (MEX)



Martes, 22 de diciembre de 2020 – Final

22:00 Ganador Semifinal No.1 vs Ganador Semifinal No.2



Todos los partidos de las Rondas Finales de la SCCL 2020 se jugarán a puerta cerrada y estarán ampliamente disponibles para que los aficionados de la región los sigan y disfruten a través de los socios de televisión de la Confederación, incluyendo FOX Sports (USA-Inglés), TUDN (USA-Español), Fox Sports (México-Español), ESPN (Centroamérica-Español), TSN y RDS (Canadá-Inglés y Francés), Flow Sports (Caribe-Inglés) y otros socios locales.



Los partidos también estarán disponibles en la Aplicación Oficial de Concacaf (sujeto a restricciones de territorio). La aplicación móvil gratuita está disponible en las tiendas iTunes y Google Play.



Un recordatorio de los resultados de los octavos de final y cuartos de final está disponible a continuación:



CALENDARIO Y RESULTADOS DE LA LIGA DE CAMPEONES CONCACAF SCOTIABANK 2020



Octavos de Final Ida



Martes, 18 de febrero de 2020

Portmore United FC (1) vs (2) Cruz Azul FC | resumen

FC Motagua (1) vs (1) Atlanta United FC | resumen

Club Leon (2) vs (0) New York City FC | resumen



Miércoles, 19 de febrero de 2020

Deportivo Saprissa (2) vs (2) Montreal Impact | resumen

Alianza FC (2) vs (1) Tigres UANL | resumen

Comunicaciones FC (1) vs (1) Club América | resumen



Jueves, 20 de febrero de 2020

AD San Carlos (3) vs (5) New York City FC | resumen

CD Olimpia (2) vs (2) Seattle Sounders FC | resumen



Octavos de Final Vuelta



Martes, 25 de febrero de 2020

Atlanta United FC (3) vs (0) FC Motagua | resumen

Cruz Azul FC (4) vs (0) Portmore United FC | resumen



Miércoles, 26 de febrero de 2020

New York City FC (1) vs (0) AD San Carlos | resumen

Montreal Impact (0) vs (0) Deportivo Saprissa | resumen

Tigres UANL (4) vs (2) Alianza FC | resumen

Club América (1) vs (1) Comunicaciones FC (5-3 penales) | resumen



Jueves, 27 de febrero de 2020

Seattle Sounders FC (2) vs (2) CD Olimpia (2-4 penales) | resumen

New York City FC (3) vs (0) Club Leon | resumen



Cuartos de Final Ida



Martes, 10 de marzo de 2020

Montreal Impact (1) vs (2) CD Olimpia | resumen



Miércoles, 11 de marzo de 2020

New York City FC (0) vs (1) Tigres UANL | resumen

Club América (3) vs (0) Atlanta United FC | resumen



Cuartos de Final Vuelta



Martes, 15 de diciembre de 2020

CD Olimpia (0) vs (1) Montreal Impact | resumen

Tigres UANL (4) vs (0) New York City FC | resumen



Miércoles, 16 de diciembre de 2020

Atlanta United FC (1) vs (0) Club América | resumen

Los Angeles FC (2) vs (1) Cruz Azul | resumen



