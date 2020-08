Concentran tres municipios el mayor número de feminicidios en la región Norte

Sólo en uno de ellos se ha emitido la alerta de género, detallan luchadoras sociales

Taxco, 19 de agosto, 2020.- Iguala, Taxco y Teloloapan son los municipios donde se concentra el mayor número de feminicidios de la región Norte, y solo en uno de ellos es donde el gobierno estatal y federal ha aplicado la alerta de violencia de género, detallaron activistas feministas guerrerenses.



La activista feminista e integrante del colectivo Violeta Revolucionaria, Erika Jazmín Garrido Lara detalló que el municipio de Iguala tiene 30 feminicidios ocurridos del periodo de 2017 a 2020, incluso dijo que para 2020 se han acumulado en este año tres casos, mientras que el de mayor homicidio fue en 2018 con 14 asesinatos de mujeres y 2019 con nueve, así como en 2017 hubo cuatro.



Informó que en la región Norte donde se registraron 142 feminicidios en los últimos 10 años, Iguala que es el único municipio de esta región donde se tiene la alerta de violencia de género y Taxco, han ocupado el mayor índice de homicidios dolosos contra las mujeres con 43. 6 por ciento y 14 por ciento respectivamente, mientras que Teloloapan tiene 13.3 por ciento del total de los casos. En tanto Tepecoacuilco, Pilcaya, Canuto Neri, Copalillo y Buenavista de Cuéllar mantienen 7 por ciento cada uno de ellos.



Dijo que, fue así ’como en el transcurso de los 10 años, Iguala se lleva casi la mitad de los homicidios dolosos de mujeres en la zona Norte’.



A nivel estatal, Garrido Lara presentó la estadística en la que, de 2017 al 20 de junio de 2020, Acapulco ocupa el primer lugar de los 10 municipios con mayor índice de violencia extrema contra las mujeres de Guerrero con 252 casos, Chilpancingo llega al segundo sitio con 90 casos, Chilapa de Álvarez con 52 casos ocupa el tercer lugar e Iguala con 30 casos está en la cuarta posición. Azueta con 23 llega a la quinta posición y Tlapa de Comonfort al sexto lugar con 21 casos.



Por su parte la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Reyna Ramírez Santana expresó que el trabajo de investigación que ella realizó a los 16 municipios de la región Norte, observó que, en el caso de los municipios de Tepecoacuilco, Copalillo, Atenango del Rio, Huitzuco, Taxco y Cocula, que cuentan con casos de feminicidios ’no se encuentran en la declaratoria de alerta de violencia de género’.



Dijo que tampoco el gobierno estatal y los municipales están aplicando algún programa específico para ello, y no hay un programa integral de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios.



’No existe, en los municipios de la zona Norte, me dieron a conocer de manera verbal; el programa lo solicité que, si contaban con él, me lo dieran a conocer, no se pudo, comentan que lo tienen guardado, lo tienen archivado, en algunos casos no lo tienen’, informó.