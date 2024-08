Concientiza Chimalhuacán sobre protección de flora y fauna

Por tercer año consecutivo y con gran éxito, el Gobierno de Chimalhuacán realiza el Curso de Verano Ecológico con miras a concientizar a la niñez y juventud sobre la importancia actual y futura de respetar, cuidar y proteger las áreas verdes y los recursos naturales existentes en el municipio, el Estado de México y el país.



A través de su Dirección de Medio Ambiente y Ecología y con apoyo de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como de asociaciones civiles, durante 11 días fomentará y promoverá el conocimiento y la interacción de la niñez con diversas especies de fauna doméstica y silvestre.



Destacan aquellos cuya leyenda los tilda de ’peligrosos’ por naturaleza, pero que en realidad son, además de necesarios para el ecosistema local y nacional, inofensivos en tanto no se les moleste ni agreda.



Aun cuando Chimalhuacán es un municipio altamente urbanizado, en las altitudes de su cerro El Chimalhuache hay serpientes de cascabel del género crotalus, así como cincuates.



Esta última no es venenosa, como la anterior con la cual se le confunde, pero que asusta por su tamaño y el latigueo de su cola cual si fuera cascabel. Ocasionalmente, llegan a los barrios de las partes bajas, como en la temporada de lluvias.



’Es importante no matar la fauna local porque ya no tenemos tanta. En todo caso, alejarse de ellas y llamar al personal de Protección Civil Municipal. También tenemos cacomixtle, arañas ’viuda negra’ y ’del rincón’, así como una bella lagartija de nombre ’Barisia Imbricata’, la cual tiene estatus de protección por norma oficial’.



Así lo informó el Biólogo Daniel Salgado Ponce, titular del Departamento de Mejoramiento de Medio Ambiente adscrito a la mencionada Dirección, quien agregó que los participantes de este curso, acompañados de madres y padres de familia, interactúan, además de con esas especies, con mariposas, ajolotes, ranas, salamandras y animales de la Granja y el Aviario del Parque Chimalhuache.



Además, colaborarán en una mini reforestación en la Plaza de la Identidad y visitarán el Planetario Digital de Chimalhuacán, para enfatizar y contextualizar la importancia de las diversas formas de vida en el planeta Tierra en un Universo infinito en el que no se han encontrado otras evidencias de vida.



El Gobierno de Chimalhuacán, a través del Departamento y Dirección mencionados, pretende que este curso realmente incida en la conciencia de niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia y para cuantificar esa incidencia, evalúa con cuestionarios y dibujos, su aprendizaje. ’Hasta el momento –dijo Salgado Ponce–, el resultado ha sido muy positivo, a grado tal que muchos niños buscan retomar estos cursos cada año’.



El municipio también busca, desde luego, la protección de la fauna y flora, para lo cual trabaja en la actualización de su inventario, que ya incluye iguanas verdes que, con seguridad, se les escaparon a quienes las adquirieron indebidamente, pues no son nativas de la zona. Al respecto, el funcionario municipal recomendó no traer flora y fauna de otros sitios, particularmente si no se tienen las autorizaciones y permisos correspondientes.