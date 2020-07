Concluye el ISIC con la entrega de apoyos a las 20 propuestas seleccionadas en el programa Animarte 2020

Con recursos del programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), de la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Sinaloense de Cultura ha entregado ya los pagos correspondientes a las 20 propuestas seleccionadas para su realización, dentro de la convocatoria Animarte 2020 en Sinaloa, lanzada conjuntamente por ambas dependencias al inicio de la contingencia sanitaria.



El mes pasado, la Secretaría de Cultura dispuso de 320 millones de pesos para apoyar a los creadores durante la contingencia, 10 de los cuales corresponden a Sinaloa, informó Papik Ramírez Bernal, Director General del ISIC, quien agregó que ’la institución mantiene la política de cero adeudos mediante un sistema de pronto pago y por adelantado a artistas y técnicos’.



El objetivo del programa Animarte 2020, recordó, fue brindar un apoyo económico de pago por adelantado y estimular el talento creativo de grupos o solistas sinaloenses de arte escénico durante esta contingencia sanitaria, con dos tipos de estímulos económicos: Diez de ellos por 20 mil pesos cada uno y diez de 30 mil pesos.



El lanzamiento de Animarte 2020 fue todo un éxito, quedando seleccionados proyectos de creadores emergentes, pues la temática y calidad en sus trabajos los avala y además la Institución considera de suma importancia abrir caminos a nuevas generaciones de artistas; por otra parte, los proyectos postulados para esta convocatoria por creadores consolidados también serán tomados en cuenta

para programarlos en la cartelera de esta segunda mitad del año.



’Queremos que la comunidad artística sienta el respaldo de la institución en tiempos difíciles por la crisis del Covid-19, para lo cual se están armando los festivales y programas que integrarán el paquete del segundo semestre de este año, en el entendido de que lo que no pueda realizarse físicamente a causa de la pandemia, pueda presentarse a distancia, de manera virtual, según los lineamientos que sean emitidos por Secretaría de Salud en Sinaloa para los últimos meses del año.



Las diez propuestas que recibieron apoyos por 30 mil pesos son:

La agrupación Los Manglares del Ciervo, de Escuinapa, con el concierto ’Ecos del manglar’; Vocal Corner, de Mazatlán, con las óperas ’El teléfono’ y ’La médium’ de Gian Carlo Menotti; El Quinteto Albière, de Culiacán, con el concierto ’Cuadros de una exposición’, de Mussorgsky.



Además, Totan Producciones, de Mazatlán, con el concierto ’¡Ay Petrona! El Musical’; Los Madafakers, de Los Mochis, con el ’Concierto de rock norteño’; Sick Toys Crew, de Mazatlán, con el programa coreográfico ’Expresarte’.



El Grupo de Danza Folclórica Juvenil ’Kuyualim Jiapsa Ye'Ye’, de Los Mochis, con el espectáculo de danza ’De México son’; el grupo teatral ATAES, de Guamúchil, con el montaje ’Romeo y Julieta’; Cree-Ser Producciones, de Culiacán, con el montaje teatral ’Spencer P., Una historia de superhéroes’, y La Mandrágora Teatro, de Los Mochis, con el montaje ’El pastel de Verona’.



Las 10 propuestas que recibieron apoyos por 20 mil pesos son las siguientes:

Rebeca de Rueda, de Mazatlán, por el concierto ’Ópera y canción mexicana’; Kali, de Culiacán, con el concierto ’I love Rock & Roll’; la guitarrista, Karla Terminel, de Culiacán, con el programa ’Guitarra después de todo’; Katya García y Eric Soto, de Mazatlán, con el espectáculo de danza ’Balance’.



Además, la Comunidad Born to Dance, de Los Mochis, con el programa ’In Lakech’; el colectivo Lágrima Negra, de Mazatlán con el espectáculo ’Lo que el viento se llevó… La cuarentena lo regresó’; Brújula, Flamenco dinámico, de Mazatlán, con el programa ’Fragmentos’; Vértice Pec, de Culiacán, con la coreografía ’Dialogando entre Dios y la Muerte’; Sergio Esquer, de Mazatlán, con el espectáculo ’Cuentos sin fronteras’, y Cuchitril Teatro, de Mazatlán, con el montaje de ’Rosa de dos aromas’.



Para la convocatoria Animarte 2020, se recibieron 123 propuestas, de las cuales 7 no cubrieron los requisitos, y de las 116 restantes, 48 corresponden a música, 38 a danza y 30 a teatro, las cuales serán consideradas para su financiamiento también durante el segundo semestre.