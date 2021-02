Concluye taller de lengua de señas mexicana por Cultura y Deporte en un Click 3.0

Genera convivencia familiar y fomenta el sentido de inclusión.

• Destacan la necesidad de lograr una comunidad bicultural y bilingüe.



Toluca, Estado de México, 15 de febrero de 2021. ’Observa para que escuches’ es el nombre de la cuarta sesión del taller de lengua de señas mexicana que, gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, pudo llegar a un importante número de personas.



Como en las tres sesiones anteriores, ésta fue guiada por Laura Galván, psicóloga social y educativa, y Armando Murillo, músico y compositor de ’Armando cuentos y canciones’, quienes fueron acompañados por Betzabeth Vargas, intérprete de esta lengua e instructora en el Centro Inclusor para Sordos.



El punto central en esta ocasión fueron las emociones universales, felicidad, miedo, ira, sorpresa, asco y tristeza, donde enfatizaron que en esta lengua de señas es esencial la expresión, ya que, ’si no gestualizamos, entonces no estamos comunicando. Los diálogos están compuestos de ideogramas y de movimientos corporales que la dotan de funciones lingüísticas’, dijeron.



Dato interesante que compartieron los especialistas, fueron las reglas que tiene la lengua de señas mexicana, como la relacionada con que el color de la ropa de la traductora y del fondo donde ella se encuentra, elementos que no deben crear distractores, además de que debe apreciarse muy bien su gesticulación y expresión corporal.



A través de una dinámica basada en un diálogo espontáneo, con sus respectivas gesticulaciones, Laura y Armando dieron muestra de la forma en que se deben transmitir las emociones para lograr una buena comunicación.



Recordaron que, a lo largo de este taller, abordaron temas como el alfabeto dactilológico, los ideogramas, las narrativas para armar oraciones y las seis emociones universales.



Para las y los interesados en tomar clases formales de la lengua de señas mexicana recomendaron A la de las artes, ubicada en Avenida Juárez interior 37, en la Ciudad de México, el Sistema Pedagógico de Lengua de Señas Mexicana, con correo de contacto [email protected], así como Seña y Verbo, con correo electrónico señ[email protected]



A través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex, se pueden ver las cuatro sesiones integradoras de este taller de lengua de señas mexicana que busca fomentar el sentido de inclusión en la comunidad.