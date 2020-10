Concluye XVII Congreso Nacional de Defensorías Públicas Virtual

• Participan ponentes internacionales y nacionales en los foros temáticos en organizados por el Edoméx.



Toluca, Estado de México, .- Durante la ceremonia de clausura del XVII Congreso Nacional de Defensorías Públicas Virtual, organizado por el Estado de México, participaron importantes especialistas en las diferentes áreas del Derecho a nivel internacional.



Hilda Nelly Servín Moreno, titular del Instituto de la Defensoría Pública (IDP) del Estado de México, agradeció la participación de los exponentes, y enfatizó en la importante labor que desempeñan las y los defensores públicos, por lo que los exhortó a seguir brindando atención de calidad a la ciudadanía.



’Sé que son tiempos difíciles, que existe desigualdad entre homólogos, pero su trabajo es fundamental para un estado de Derecho, debemos continuar por el camino de la capacitación y la profesionalización para que cada día, en la población, crezca la confianza en nuestra institución.



’Debemos hacer que los que ejercen esta profesión sean más comprometidos con el Derecho constitucional que debemos proteger, la defensa pública es un derecho humano que corresponde al Estado garantizar, sin embargo, requiere paciencia, compromiso, habilidad para representar los bienes jurídicos más importantes de la persona’, agregó la Directora del Instituto de la Defensoría Pública.



En el marco del cierre de actividades participaron la Magistrada Jesica Malegarie, Directora de Cooperación y Gestión del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Andrés Mahnke Malschafsky, Defensor Nacional de Chile, y Alejandro Nató, Coordinador de la Oficina de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina.



Durante su participación, la Magistrada Jesica Malegarie abordó el tema ’Experiencias de territorialidad y acceso a la justicia’, donde se pronunció por transformar los esquemas de justicia y destacó los avances del Programa de Acceso Comunitario a Justicia.



’Que la justicia sean aquellas herramientas cercanas que están ahí para resolver los problemas y que ese puente permita que la gente llegue a la justicia y la justicia llegue a la gente de una manera más flexible, democrática, anclados en un paradigma de justicia abierta, que no solamente abre sus datos, que no solamente transparenta sus acciones, que no solamente da a conocer sus sentencias, sino que también genera en una verdadera apertura de la justicia ofreciendo herramientas a la ciudadanía’, enfatizó la Magistrada.



Alejandro Nató enfatizó en la importancia de contar con instituciones proactivas, que trabajen de manera coordinada con actores civiles, para fortalecer el diálogo y enfrentar el desafío de construir una forma de poder que garantice la satisfacción de las identidades individuales y culturales así como la inclusión de toda su población.



’Ir un poco más allá de lo que es la empatía, buscar la cuestión de los derechos, entonces, con mucho respeto, con mucho reconocimiento, buscando tender puentes de integración se pueden lograr construir ámbitos de acceso a justicia que sean valiosos para las personas y al mismo tiempo que le permita al sistema tener menos temas de los que habitualmente acoge’, detalló el Coordinador de la Oficina de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina.



En tanto, Andrés Mahnke Malschafsky desarrolló el tema ’Vigencia de la defensa y los Derechos Humanos en pandemia’, donde compartió los retos que enfrenta el sistema penal en Latinoamérica para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad durante esta época marcada por la contingencia sanitaria.



’El Estado está obligado, así como a generar un sistema de persecución legítimo y un sistema de cumplimiento de condena legítimo, está obligado a dos cosas, a respetar todos los derechos de las personas que están bajo su cuidado y por otro lado, está obligado a generar los caminos de readaptación de los condenados’, detalló Andrés Mahnke.



Las ponencias en las que participaron mil 500 defensores públicos de todo el país, podrán consultarse en la red social Facebook del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.