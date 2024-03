TOLUCA, Estado de México. En esta edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el Fondo Editorial Estado de México (FOEM) tuvo más de 40 actividades como las presentaciones de sus novedades, entre ellas, ’Paisaje como construcción’ de Axa Montero, que forma parte de la colección Mujeres. Razón y Porvenir.



De esta misma colección, Ana Mena presentó su libro ’Un beso postergado’, con lo que se acentúa la importancia de esta colección y la visibilización que se les da a las mujeres artistas.



En torno a la novela gráfica ’No me olvides’, que relata la historia de una abuelita que padece Alzheimer, fue la doctora Rosalba Elizabeth Llamas Núñez quien explicó algunas de las acciones que uno puede hacer para tener una mejor convivencia con las personas que sufren esta enfermedad.



Las últimas actividades del FOEM estuvieron a cargo de Adrián Chávez, Mario Urquiza, Carlos Atzin y Patricia Arredondo, todos autores de la colección Jóvenes. Pasión y Libertad.



Además de la presentación que Gustavo Guerrero hizo de su cuento ’Del lamento al olvido’, en la que se contó con la presencia y participación de jóvenes, adultos y niños.



Uno de los eventos más concurridos y queridos por el público de la Feria, fue la presentación del libro ’De corazón, Elena’ con la presencia de su autora, Elena Poniatowska, quien, durante poco más de una hora, recordó los momentos de su infancia que la llevaron a escribir este libro, además de compartir con las y los presentes, recuerdos de sus primeros años en México.



Los más pequeños también disfrutaron de grandes momentos en el Foro FOEM con la presentación de ’El poeta y su reino. Nezahualcóyotl, una historia de vida’. Algunos niños participaron y compartieron detalles sobre la vida del poeta para complementar la presentación.



Mientras que Ana Clavel presentó su libro ’CorazoNadas’ con la participación de Cristina Rascón, quien habló de los escritores que inspiraron a la autora a escribir minificciones, como Édgar Allan Poe, Julio Cortázar y José Emilio Pacheco.



De los libros más queridos por el público durante esta Feria se pueden mencionar ’Códices de México’, una coedición con el INAH; ’No me olvides’ de Alix Garin, ilustradora francesa; ’Lázaro’ del lingüista Adrián Chávez y ’Despojos’ de Lola Ancira.



Es de referir que el stand del Fondo Editorial Estado de México contó con la presencia de más de 500 visitantes por día, quienes no sólo admiraron los libros, también participaron en las presentaciones de libros en el foro habilitado para ello.