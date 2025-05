Concluye la primaria o la secundaria a través de los centros de educación para personas jóvenes y adultas

VALLE DE BRAVO, Estado de México. - Para impulsar a las personas que no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios de primaria y secundaria, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez cuenta con Centros de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (CEPJA) en diferentes regiones del Estado de México.



En lo que va del ciclo escolar 2024-2025, más de 49 mil personas han aprovechado esta oferta educativa con programas de alfabetización, educación primaria y secundaria, además de 14 cursos de Formación para el Trabajo.



Con ello, la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos (DEJA) de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), impulsa el acceso a una educación universal, incluyente y equitativa, en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana.



Con El Poder de Servir, la SECTI, a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel ofrece cursos de formación en estos espacios, entre ellos: Asistente Ejecutivo con Computación, Bordado a Máquina, Bordado Artesanal, Carpintería Básica, Contabilidad con Computación, Diseño de Prendas a Gancho y Agujas, Diseño en Alta Costura, Diseño y Técnicas de Madera, Estilismo, Estilista Profesional, Introducción a la Gastronomía, Manualidades para el Autoempleo y Moda: Diseño y Confección.



Los horarios se pueden consultar en los teléfonos: 722 212 1904 y 722 217 9092, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, o al correo electrónico [email protected].



Un caso de éxito es Esmeralda Cipriano Pompa, madre soltera de 25 años y originaria del municipio de Zacazonapan; cuando sus padres se divorciaron tuvo que dejar sus estudios de primaria.



Ella transformó su vida al acercarse al Centro de Educación para Personas Jóvenes y Adultas ’Arcadio Pagaza’ en Valle de Bravo, donde cursó sus estudios en la modalidad semi escolarizada.



’Me interesa aprender, quiero aprender porque no solo quiero el certificado para algún empleo. Yo quiero seguir creciendo profesionalmente y desarrollarme como persona, porque la educación te da eso: un desarrollo como persona’, expresó.



Señaló que al concluir la secundaria tenía el deseo de estudiar la preparatoria y recibió la orientación de la maestra del CEPJA, Karina González Peñaloza, para seguir con sus estudios. ’Me facilitó muchísimas cosas para poder ingresar, me recibió súper linda, hoy considero que lejos de ser una maestra es mi amiga’.



Actualmente, Esmeralda estudia la licenciatura de Ciencias de la Educación, reconoce que este apoyo del Gobierno del Estado de México facilita la vida, la educación y el empleo; en su caso, significó abrir puertas que le permitieron cambiar su camino.