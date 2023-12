TEJUPILCO, Estado de México.- Rafael Flores Mendoza, Director General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) calificó como un ejercicio inédito en la entidad, la participación de la ciudadanía en los Foros de Consulta Popular para integrar el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, convocados por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



’Han sido un ejercicio inédito de participación ciudadana en la historia del Estado de México y, me atrevo a decir, en la historia del país; jamás un plan de desarrollo había contado con tantas iniciativas, con tantas propuestas y con tanta participación ciudadana", manifestó el Director General del COPLADEM.



En este sentido, Flores Mendoza informó que el Plan de Desarrollo será presentado por la Mandataria estatal el 2 de marzo próximo, coincidiendo con el bicentenario de la fundación del Estado de México.



Agregó que por primera vez los mexiquenses tendremos un Plan de Desarrollo hecho por el pueblo y para el pueblo, "no será un documento técnico, ajeno a la realidad de la entidad e insensible a las demandas ciudadanas, sino todo lo contrario".



Asimismo, recordó que la Maestra Delfina Gómez Álvarez, durante la pasada campaña electoral realizó cinco foros de consulta con la ciudadanía para enriquecer su Plan de Gobierno, en los que se recibieron más de mil 200 propuestas y participación más de 90 mil mexiquenses, de manera presencial y en línea.



El Director General del COPLADEM indicó que, a siete meses de aquel ejercicio, se han recibido más de 4 mil 200 propuestas ciudadanas y se ha contado con la participación de más de 200 mil personas de manera virtual y presencial.



El octavo y último Foro de Consulta se realizó en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, con sede en Tejupilco, bajo el título: ’Empleo Digno y Desarrollo Económico. Rescate del Campo’, para delinear la hoja de ruta que la entidad mexiquense habrá de seguir en los próximos seis años.



Al inaugurar los trabajos de esta última jornada, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, destacó el interés del Gobierno estatal por contribuir a garantizar la autosuficiencia y seguridad alimentaria de los mexiquenses y de los mexicanos.



La titular del Campo destacó que el poder se ejerce sirviendo, escuchando y atendiendo las necesidades que tiene el pueblo, siguiendo el ejemplo y directriz que ha marcado la Gobernadora Delfina Gómez.



"En el Estado de México, con el triunfo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se ha iniciado un proceso de transformación de la vida pública y, por ende, de las políticas de atención al medio rural", señaló Rojano Valdés.



Ante un aforo de más de mil 500 participantes conformado por campesinos, ejidatarios, comuneros, académicos, estudiantes, integrantes de instituciones no gubernamentales y ciudadanos del Estado de México, la Secretaria agradeció a los participantes presenciales y virtuales su asistencia e interés en este Foro.



"Aquí nos encontramos quienes tenemos esa convicción de rescatar, de transformar a nuestro campo, los ejidos, las comunidades, los presidentes municipales, todas las personas servidoras públicas estamos aquí para dialogar, para discutir las propuestas que nos permitan definir los objetivos, las estrategias, las líneas de acción que construirán este Plan de Desarrollo estatal que pondremos en práctica", precisó.



La Secretaria Rojano Valdés manifestó que ante la crisis climática que vivimos, de disminución de los recursos hídricos, del aprovechamiento irresponsable que aún existe de nuestros recursos forestales, del desinterés de las nuevas generaciones en el campo, entre otros problemas, "tenemos la obligación de construir un plan donde el campo se revalorice, sea rescatado y para el bien de toda la sociedad, no sólo la mexiquense, sino del país en general".



Dentro de las acciones para el rescate del campo, dijo, se deben afrontar diversos retos, entre ellos, iniciar un proceso de cambio en la forma de producir los alimentos; disminuir y erradicar el uso de agrotóxicos e insumos de síntesis química; frenar la privatización de la propiedad social de las tierras, agua, bosques, biodiversidad, semillas y nuestros saberes; así como acabar con la desigualdad y el maltrato a las mujeres que persiste todavía en el medio rural.



En este evento estuvieron Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico; Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Pedro Moctezuma Barragán, Secretario del Agua; Palmira Tapia Palacios, Coordinadora de Planeación de la Secretaría General de Gobierno; Iveth Bernal Casique, Rectora de la Universidad Tecnológica del Sur, y Rigoberto López Rivera, Presidente Municipal de Tejupilco, entre otros.