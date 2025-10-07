Concluyen obra de red de agua potable en Tequisistlán, Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México.-Se llevó a cabo la entrega de obra de la Construcción de Red de Agua Entubada en la Cerrada Iztacalco, en el pueblo de Tequisistlán, siendo esta, la primer obra entregada del año.



Encabezado por el C.P. Edgar Uriel Morales Avila, Presidente Municipal de Tezoyuca, acompañado los miembros del cabildo, además de autoridades municipales, auxiliares y vecinos se dieron cita en punto de las 13:00 horas para presenciar de este momento que tanto habían esperado.



Durante su mensaje, el presidente mencionó ’hoy estamos aquí con el gusto de entregar esta obra que habían pedido hace mucho tiempo, una obra importante para la comunidad, ya que, nos ayuda a mejorar la calidad de vida de todos’.



Posteriormente con ayuda de los vecinos, se realizó el corte de listón, la develación de la placa se hizo la abertura simbólica de una llave, para demostrar que si hay agua, lo cual ayuda a que se entregan oficialmente estos trabajaos.



Esta obra contó con:

• Trazo y nivelación con equipo topográfico,

• Corte de carpeta asfáltica existente con cortadora de piso

• Demolición de pavimento de concreto asfáltico de 5 cm.

• Acarreo de material producto de la demolición de pavimento

• Excavación por medios mecánicos en zanjas, afine de taludes en material

• Cama de arenilla de 10 cm. de espesor

• Colocación de tubo pvc hidráulico Rd 26 de 2" (50 mm).

• Construcción de caja de válvulas.

Y con el Programa de ’rehabilitación y revestimiento de varias calles en todo el municipio, Tezoyuca 2025’ se trabajó un área de 1,920 m2 con la renivelación y humectación de terreno natural, además de suministro, tendido, humectación y compactación de material asfáltico de recuperación (fresado).



Esta es una de las tantas obras que la actual administración tiene como objetivo entregar durante este año, recordemos que se siguen llevando a cabo trabajos de obras en casi todas las comunidades de Tezoyuca.



Sin lugar a dudas, el Gobierno de Tezoyuca trabaja arduamente por mejorar la infraestructura y calidad de vida de sus ciudadanos, convirtiéndose en un ejemplo para la región.





