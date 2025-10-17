Concluyen trabajos de reparación y mantenimiento de pozo transportistas en Chimalhuacán

El gobierno de Chimalhuacán, a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), informa que se concluyeron los trabajos de reparación y mantenimiento del Pozo Transportistas. Por lo que, el suministro será restablecido de manera paulatina.



’Se informa a las y los vecinos del área de influencia del Pozo Transportistas que la red se está abasteciendo gradualmente, por lo que el suministro total se restablecerá a lo largo de estos días’, expresó Adrián Soto, Director de ODAPAS Chimalhuacán. El director agregó que se trata de equipos antiguos que requieren de mantenimiento constante por lo cual el organismo realiza inversiones permanentes para su buen funcionamiento.



Señaló que a las personas que aún no tienen agua de la toma, se les suministrará a través de camiones cisterna, con el objetivo de que a ningún chimalhuaquense le falte el vital líquido.



El Director General, Adrián Soto, junto con el equipo del Departamento de Agua Potable, lidera y supervisa la contingencia, verificando que el suministro se entregue casa por casa y sin intermediarios, garantizando un servicio justo y transparente.



El organismo agradece la comprensión de la ciudadanía y recomienda almacenar agua con anticipación para las actividades domésticas esenciales.



Con relación al cierre y bloqueo del Circuito Exterior Mexiquense, se trata de la organización Antorcha Campesina, que provocó el cierre de la vialidad, en una violación al derecho al libre tránsito de los miles de automovilistas que circulan por la zona.