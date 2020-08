Concluyo revisión del Contrato de CFE

Existe simulación en el mundo del trabajo

+Otorga FONACOT miles de créditos



CIUDAD DE MEXICO a 20 de agosto del 2020.- El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz envió una carta a los miembros del sindicato de la, paraestatal en donde señala que: ’me es grato comunicarles que el día de hoy, hemos concluido satisfactoriamente la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2020-2022, logrando importantes avances para esta Empresa Productiva del Estado, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores y estricto apego al marco normativo vigente’.

Subrayo que se cumplió el compromiso del C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, con los trabajadores para ajustar la Cláusula 69.- Jubilaciones, restituyendo a los trabajadores los años para acceder a su derecho a jubilación, beneficiando a más de 45 mil trabajadores.

Asimismo, resultó de vital importancia la modificación de las Cláusulas 2.- Partes Contratantes y 24.- Comités Mixtos de Productividad, logrando así recuperar las facultades de Dirección y Administración que por Ley corresponden exclusivamente al Consejo de Administración y a la Dirección General respectivamente, conforme a la Ley de la Comisión Federal de •Electricidad, su Reglamento, su Estatuto Orgánico, ajustándolo al marco normativo vigente.

Respecto de la Cláusula 40 que se refiere a los trabajadores de confianza, se informa que, en cumplimiento al artículo 76 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la firma del Contrato Colectivo y en un plazo que no exceda de 180 días, la CFE emitirá un Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza conforme al Artículo 45 dela mencionada Ley. Es importante hacer de su conocimiento que les serán respetadas alos trabajadores de confianza todas las condiciones y prestaciones de trabajo que han disfrutado, por lo que en ningún caso las condiciones que se establezcan serán inferiores. Esta estipulación no impide que un trabajador sindicalizado pueda acceder a un puesto de confianza.

Los más de 94 mil trabajadores que prestan sus servicios para CFE, se beneficiarán con un incremento de 3.40% a sus salarios tabulares y además se les reconocieron contractualmente los estímulos a la constancia y puntualidad, así como la Cláusula 29.- Incentivos, relacionado con la productividad.

Se establece en la Cláusula 50 la obligación de elevar la dignidad humana, la no discriminación y el respeto indeclinable de los derechos humanos, lo que favorecerá mejorar el entorno laboral de todo el personal de la CFE.

En este proceso histórico es importante reconocerla participación, apertura y voluntad de concertación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, modificando de común acuerdo68 cláusulas, lo que representa el 84% del Contrato Colectivo de Trabajo, con el fin de encaminar y modernizar a esta empresa de todos los mexicanos, bajo esquemas de mayor eficiencia y productividad.

Se destaca que sin duda, esta revisión al Contrato Colectivo de Trabajo es una herramienta más para lograr que se cumpla el objetivo para el cual fue creada esta importante empresa, siempre apegados a la Ley y respetando los derechos de sus trabajadores que son la fuerza que nos mantiene en movimiento. …

EXISTE SIMULACION EN EL MUNDO DEL TRABAJO: ALCALDE

La secretaria del Trabajo, Luis Maria Alcalde dijo que existe simulación en el mundo del trabajo, con la presencia de contratos de protección que no permiten a los trabajadores participar en las revisiones salariales y contractuales, lo que erradicará el nuevo modelo laboral.

Refirió que hay un avance del 30% en los sindicatos con registro local que ya modificaron sus estatutos y abundó sobre el plazo que amplió el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral, a partir de la pandemia, para que una vez que existan condiciones en cada una de las entidades federativas, de acuerdo al semáforo de riesgo sanitario, puedan organizarse las asambleas con mucho cuidado para cumplir al 100 por ciento.

Subrayó que existe la obligación de legitimar todos los contratos colectivos para lo que se tiene un plazo de 4 años que inició el 1 de mayo de 2019.

Ante la posibilidad de que las organizaciones no cumplan con los principios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la encargada de la política laboral del país detalló que la autoridad registral no los tendrá por válidos, los contratos colectivos se darán por terminados sino los legitiman en 4 años.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, realizó una visita de seguimiento en San Luis Potosí para conocer los avances en materia sindical, así como de infraestructura y equipamiento de las nuevas autoridades laborales locales, pues dicha entidad es una de las ocho donde el nuevo sistema de justicia laboral comenzará a operar a finales de este año.

Durante la gira de trabajo, la titular de la STPS reconoció la importancia en la coordinación con las autoridades estatales ante la apertura de los tribunales laborales locales y el Centro de Conciliación local, los cuales brindarán a la ciudadanía potosina un nuevo procedimiento para la impartición de justicia, mucho más ágil y moderno, que apuesta a la conciliación antes de ir a juicio.

Alcalde Luján hizo un llamado a los sindicatos con registro local, a cumplir con la obligación legal de modificar sus reglas internas a fin de garantizar que los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto; que se incluyan reglas en materia de equidad de género en las directivas sindicales, y se garanticen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.

A la visita se sumaron Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral…

OTORGA FONACOT MAS DE 249 MIL CREDITOS EN TRES MESES

En menos de tres meses, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), ha otorgado a las y los trabajadores del país más de 249 mil créditos por un monto de más de 4 mil millones de pesos, reafirmando así su compromiso para fomentar el bienestar de este sector en nuestro país.

Así lo informó el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, quien señaló que de estos financiamientos, destaca el Crédito Apoyo Diez Mil, diseñado con la tasa de interés más barata del mercado y mediante el cual se han entregado más de mil 150 millones de pesos a más de 115 mil personas.

Durante su presentación de avances y resultados en la conferencia vespertina Crédito a la Palabra, Ortiz Bolaños recordó que este crédito se paga en 33 cuotas mensuales de 360 pesos, además de contar con un periodo de gracia de tres meses y una tasa de interés anual de 10.88 por ciento, la más baja de acuerdo con el simulador de crédito de nómina de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El funcionario agregó que otro de los esfuerzos realizados por el organismo a su cargo para brindar apoyo a los acreditados durante la contingencia sanitaria por COVID-19, es el Plan de Alivio Fonacot, el cual ha permitido que durante los pagos de abril a julio, los montos no cubiertos sean transferidos al final del plazo de los créditos, sin costo para el acreditado y con reporte de cumplimiento ante Buró de Crédito.

Al respecto, afirmó que hasta el momento este programa ha beneficiado a 569 mil 436 personas, mientras que el diferimiento de pagos ha sido por más de 928 millones de pesos.

Al finalizar su presentación en Palacio Nacional, Alberto Ortiz insistió en que para salvaguardar la salud de los usuarios y personal del instituto, la atención en todas las sucursales del Fonacot es mediante previa cita, la cual se puede agendar en https://citas.fonacot.gob.mx/ . Para cualquier información pidió acceder al portal www.fonacot.gob.mx o comunicarse al 800 Fonacot (800 366 2268)….

([email protected])