Concluyó la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural 2025

La edición rindió homenaje a Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, y a los pueblos totonaco, xi’úi y tepehua

La XXX Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR) concluyó el 12 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo, tras diez días de actividades dedicadas a la riqueza cultural de los 32 estados de la República Mexicana.



Miles de visitantes disfrutaron de un recorrido por 677 stands distribuidos en los pabellones Artesanal, Gastronómico, Pecuario, de Emprendimiento, Estados Dedicados e Institucional, donde se mostraron sabores, tradiciones, expresiones artísticas y proyectos que reflejaron la creatividad y diversidad del país.



El Dr. Ángel Garduño García destacó que la FNCR ha evolucionado desde su origen en 1994 como una muestra cultural estudiantil hasta convertirse en un evento nacional que reunió a más de 200 mil asistentes.



La feria inició con un colorido desfile desde el Jardín Municipal de Texcoco hasta Chapingo y continuó con la Gala de Indumentarias Tradicionales Suave Patria, un homenaje a los pueblos indígenas y mestizos de México.



En esta edición, dedicada a los estados de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, así como a los pueblos totonaco, xi’úi (pame) y tepehua, se ofrecieron diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas.



Entre los eventos destacados se encontró la exposición temporal Arte de tierra y fuego. Un viaje a través de la cerámica indígena, inaugurada el 11 de octubre en el Museo Nacional de Agricultura, con 130 piezas que narraron cinco siglos de arte cerámico en México.



El arco de bienvenida rindió homenaje a los bordados Tenango de la comunidad tepehua mediante un mosaico floral elaborado con dos mil azucenas multicolor y alcatraces de madera. Los artesanos otomíes Francisco Javier Becerril Miguel y Sofía González de Jesús, de la comunidad La Cañada, Temoaya, compartieron su arte tradicional de flores de madera con los visitantes.

En el Pabellón Gastronómico, considerado el más visitado, participaron 150 cocineras y cocineros tradicionales de todo el país.



Su labor resaltó la importancia de las recetas ancestrales y el valor de la cocina mexicana, que en 2025 celebró 15 años como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.



Asimismo, se realizó el primer concurso Cocinando con Plantas Nativas, cuyo ganador fue José Juan Zúñiga González, del Estado de México, con su platillo Memencha de autor, una propuesta que combinó técnicas ancestrales y productos locales como la flor del maguey, el maíz y las flores de tuna.



Las instalaciones florales, diseñadas por el artista texcocano Ignacio Espejel Linares, evocaron la naturaleza de la huasteca y ofrecieron espacios de contemplación y fotografía. Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo estuvieron representados en distintas áreas del recinto, reflejando la esencia cultural y ecológica de cada región.



Con esta edición, la Universidad Autónoma Chapingo reafirmó su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural rural de México, consolidando a la FNCR como un encuentro emblemático que celebra la identidad, la memoria y la creatividad del país.